«Лаборатория Касперского»: каждый пятый пропускал рабочий видеозвонок под предлогом установки обновлений

По данным глобального опроса* «Лаборатории Касперского», 21% людей во всём мире притворялись, что их устройства обновляются, чтобы избежать присутствия на видеовстрече. Этот предлог выглядит правдоподобно: 35% респондентов сообщили, что им действительно случалось опаздывать на звонок по этой причине.

Переход на удалённый режим работы не помог решить проблему загруженности совещаниями: люди устают от видеозвонков и ищут предлоги, чтобы пропускать их. А недоступность рабочего устройства из-за обновлений выглядит вполне убедительной причиной отсутствия на онлайн-встрече.

Некоторые воспринимают процесс установки обновлений как возможность прокрастинации: 27% респондентов признались, что умышленно запускали его, чтобы отвлечься от работы. Но большинству это не нравится: 65% хотели бы, чтобы устройство обновлялось не в рабочее время. Возможно, они боятся потерять несохранённые данные, как это происходило у 37% опрошенных после того, как компьютер или ноутбук включался заново после установки обновлений.

«Обычно обновления загружаются в фоновом режиме и не мешают работать, но после этого устройство приходится перезагружать. Конечно, есть задачи, от которых никак нельзя отвлечься, поэтому обычно пользователь может отложить процесс установки обновлений на некоторое время. Но важно не затягивать с этим, чтобы устройство не начало перезагружаться в самый неподходящий момент, перед важным звонком или при написании длинного письма», — комментирует Мушвиг Мамедов, представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Чтобы сделать процесс установки обновлений удобнее для сотрудников и системных администраторов, «Лаборатория Касперского» рекомендует IT-отделам принимать следующие меры:

планировать обновления на конец рабочего дня;

если это возможно, использовать технологию дистанционного включения по сети, с помощью которой можно сдвигать процесс установки обновлений на нерабочее время;

разделить пользователей на несколько групп и устанавливать обновления по очереди для каждой из них, чтобы IT-отдел успевал помогать всем, кому это необходимо;

рассказывать о функции автосохранения, если она доступна в корпоративном ПО;

применять решение для защиты конечных устройств с функциями управления установкой исправлений, например, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Технологии поведенческого анализа и защиты от эксплойтов предотвращают использование злоумышленниками незакрытых уязвимостей.

* Опрос, в ходе которого изучалось отношение людей к обновлениям на устройствах и привычки, связанные с этим процессом, был проведён в апреле 2021 года компанией Savanta по заказу «Лаборатории Касперского» среди 15 тысяч людей по всему миру.