Курс биткоина вырос более чем на 12% на фоне «очередного» заявления Илона Маска

На фоне заявления главы Tesla Илона Маска (Elon Musk) о том, что компания возобновит транзакции с использованием биткоинов, когда майнеры начнут активнее использовать возобновляемые источники энергии, биткоин сильно подорожал. На момент написания заметки его курс составляет 40534 долларов.

This is inaccurate. Tesla only sold ~10% of holdings to confirm BTC could be liquidated easily without moving market. When there’s confirmation of reasonable (~50%) clean energy usage by miners with positive future trend, Tesla will resume allowing Bitcoin transactions. — Elon Musk (@elonmusk) June 13, 2021

Курс самой известной в мире криптовалюты уже давно привязан к высказываниям главы Tesla. В феврале компания приобрела Bitcoin на сумму 1,5 млрд. долларов, а Илон Маск сообщил о продаже за него электромобилей. Позднее он заявил, что криптовалюта приниматься не будет из-за ее влияния на окружающую среду. Маск пообещал вернуться к рассмотрению возможных транзакций после того, как получит подтверждение экологической безопасности использования энергии майнерами.