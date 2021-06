Курс биткоина вырос более чем на 12% на фоне «очередного» заявления Илона Маска

На фоне заявления главы Tesla Илона Маска (Elon Musk) о том, что компания возобновит транзакции с использованием биткоинов, когда майнеры начнут активнее использовать возобновляемые источники энергии, биткоин сильно подорожал. На момент написания заметки его курс составляет 40534 долларов.

This is inaccurate. Tesla only sold ~10% of holdings to confirm BTC could be liquidated easily without moving market.

When there’s confirmation of reasonable (~50%) clean energy usage by miners with positive future trend, Tesla will resume allowing Bitcoin transactions.

— Elon Musk (@elonmusk) June 13, 2021