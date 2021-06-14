14.06.2021

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ГлавнаяBlockchainКурс биткоина вырос более чем на 12% на фоне «очередного» заявления Илона Маска

Курс биткоина вырос более чем на 12% на фоне «очередного» заявления Илона Маска

Маска

На фоне заявления главы Tesla Илона Маска (Elon Musk) о том, что компания возобновит транзакции с использованием биткоинов, когда майнеры начнут активнее использовать возобновляемые источники энергии, биткоин сильно подорожал. На момент написания заметки его курс составляет 40534 долларов.

Курс самой известной в мире криптовалюты уже давно привязан к высказываниям главы Tesla. В феврале компания приобрела Bitcoin на сумму 1,5 млрд. долларов, а Илон Маск сообщил о продаже за него электромобилей. Позднее он заявил, что криптовалюта приниматься не будет из-за ее влияния на окружающую среду. Маск пообещал вернуться к рассмотрению возможных транзакций после того, как получит подтверждение экологической безопасности использования энергии майнерами.

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