Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в мире человеком, набравшим 300 млн. подписчиков в Instagram.

Второе место по числу подписчиков в Instagram занимает актер Дуэйн Джонсон (246 млн.), третье — певица Ариана Гранде (244 млн.). Среди всех аккаунтов в соцсети, принадлежащих не только конкретным личностям, больше всего подписчиков у самой компании Instagram (397 млн.).

Роналду впервые стал самым популярным человеком в Instagram в 2018 году, преодолев отметку 144 млн. подписчиков и обойдя по этому показателю певицу Селену Гомес (сейчас у нее пятое место и 238 млн. подписчиков). В январе футболист набрал рекордные 250 млн. подписчиков.