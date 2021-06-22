22.06.2021

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Команда «Nar» стала чемпионом соревнования Breyn Rinq

«Nar» стал чемпионом 17-го сезона Breyn Ring, опередив в результате напряженной борьбы 16 команд. В финальной игре команда «Nar», которую поддерживает мобильный оператор, победила команду «Kapital Bank».

Отметим, что в этом сезоне соревновались 16 команд, представляющих 6 регионов и 6 вузов страны. Чтобы повысить интерес телезрителей к соревнованиям, в этом году, как и каждый год, на странице Nar в Twitter проводился конкурс, в ходе которого телезрители получили подарки от оператора.

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