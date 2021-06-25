Код в массы: летнюю конференцию KasperskyOS Night откроет Евгений Касперский

7 и 8 июля состоится онлайн-конференция по созданию кибериммунных IT-решений на KasperskyOS для разработчиков и ИБ-специалистов. Оба дня она будет проходить с 16:00 до 20:00 по московскому времени. Чтобы подключиться к трансляции, необходима предварительная регистрация.

Откроет мероприятие Евгений Касперский, а разработчики операционной системы «Лаборатории Касперского» расскажут о том, что такое кибериммунный подход к разработке, как портировать приложения на KasperskyOS и тестировать их с точки зрения кибербезопасности. Цель конференции — поделиться опытом разработки операционной системы и продуктов на её основе и дать участникам инструменты для построения безопасных IT-систем будущего.

Как проходила предыдущая KasperskyOS Night, можно посмотреть здесь.