Капитализация Facebook превысила 1 трлн. долларов

Рыночная стоимость компании Facebook впервые превысила 1 трлн. долларов. Цена акций выросла на более чем 4%, до 355,64 долларов за штуку по итогам торгов. На рост акций повлияло отклонение двух антимонопольных исков против компании в США, передает Reuters.

Компании принадлежит не только социальная сеть, но и Facebook Messenger, а также Instagram, WhatsApp и Oculus. Стало известно, что суд в США отклонил два антимонопольных иска против Facebook: один со стороны Федеральной торговой комиссии, а другой — со стороны коалиции штатов. Компанию обвиняли в покупке Instagram и WhatsApp для нейтрализации конкурентов. Судья Джеймс Боасберг из Окружного суда США (Колумбия) заявил, что Федеральная торговая комиссия не представила достаточных доказательств того, что Facebook обладает монопольной властью на рынке социальных сетей. Он добавил, что комиссия может подать новую жалобу к 29 июля.

Отметим, что Facebook стала пятой американской компанией, капитализация которой достигла 1 трлн. долларов. В список также попали Amazon, Alphabet, Apple и Microsoft. Две последние компании стоят уже более 2 трлн. долларов.