VENI, VDI, VICI: Как технология VDI от Dell Technologies помогает в организации удаленных рабочих мест

В связи с пандемией коронавирусной инфекции и вынужденной самоизоляцией большинству сотрудников компаний пришлось работать из дома. Но даже после ослабления карантинного режима многие компании предпочитают оставить своих сотрудников на удаленной работе. Согласно опросу Gartner, результаты которого были опубликованы прошлом году, 74% компаний планируют насовсем оставить на удаленной работе часть сотрудников. Из опроса следует, что 27% компаний планируют сохранить в таком режиме работы 5% переведенного на нее штата, 25% компаний — 10% штата, 17% компаний — 20% штата. В 4% опрошенных организаций заявили, что в удаленном формате продолжит работать половина сотрудников, которые были переведены на такой формат вынужденно, а еще в 2% планируют оставить в новом режиме более половины переведенных сотрудников по окончании пандемии. Не удивительно, что при такой организации деятельности многие работодатели столкнулись с трудностями. Прежде всего возникли организационные проблемы и сложности с обеспечением информационной безопасности. Начались поиски решений, позволяющих удобно и в максимально короткие сроки наладить процесс удаленной работы.

Компания Dell Technologies предложила технологию VDI (Virtual Desktop Infrastructure), которая устранила все недостатки виртуализации и сделала удаленную работу простой и удобной. Virtual Desktop Infrastructure имеет четыре основных преимущества:

Стандартизация. Используется одно и то же оборудование для офисной и удаленной работы, позволяя не задумываться о различных архитектурных решениях.

Используется одно и то же оборудование для офисной и удаленной работы, позволяя не задумываться о различных архитектурных решениях. Экономичность. Внедрение VDI от Dell Technologies обеспечивает экономию на капитальных и операционных расходах. При классической организации рабочих мест один администратор обслуживает не более 100 компьютеров, так как установка программ и все настройки требуют личного присутствия. При VDI администратор может обслуживать в 10 раз больше машин, работающих в одной сети, так как все настройки производятся из единой панели.

Внедрение VDI от Dell Technologies обеспечивает экономию на капитальных и операционных расходах. При классической организации рабочих мест один администратор обслуживает не более 100 компьютеров, так как установка программ и все настройки требуют личного присутствия. При VDI администратор может обслуживать в 10 раз больше машин, работающих в одной сети, так как все настройки производятся из единой панели. Удобство. Сотрудник имеет одинаковый функционал при работе из дома, офиса или через мобильное приложение. Таким образом устраняются все недостатки, сопутствующие удаленному обращению к офисному оборудованию.

Сотрудник имеет одинаковый функционал при работе из дома, офиса или через мобильное приложение. Таким образом устраняются все недостатки, сопутствующие удаленному обращению к офисному оборудованию. Безопасность. Централизованное управление обеспечивает высокий уровень безопасности, и все вопросы сохранения корпоративных данных решаются намного проще.

При организации VDI сотрудники зачастую даже не подозревают, с каким ноу-хау работают, ведь в большей степени конечных пользователей интересует, как будет оборудовано их рабочее место, будет ли возможность работать в мобильном режиме и использовать ресурсоемкие офисные и графические пакеты без задержек. На этом этапе встает вопрос — какое устройство выбрать для доступа через VDI, если оно будет располагаться дома вне корпоративной сети и должно нести весь функционал офисного компьютера?

Конечно, можно взять домой корпоративный ноутбук или купить дополнительные машины. Здесь есть плюс в том, что эту технику можно будет использовать для работы и после окончания пандемии, в том числе для замены тех компьютеров, которые уже выработали свой срок службы. Но минусы еще существеннее. Ноутбуки нужно покупать и на них необходимо развертывать систему внешнего управления. Этот вариант неудобен и требует не только финансовых затрат, но и времени. Если сотрудник согласен использовать в рабочих целях домашний компьютер, то и тут необходимо просчитать все риски. К такому устройству зачастую получают доступ многие члены семьи, которые вольно или невольно вносят изменения в программное обеспечение, что грозит потерей доступа к корпоративной сети. По телефону такую проблему очень сложно устранить, поэтому придется отправлять специалиста. Мобильные устройства могут показаться приемлемым вариантом, если они находятся под контролем платформы Workspace ONE, но и здесь тоже есть свои минусы. Во-первых, многие сотрудники боятся отдавать свои смартфоны под управление корпорации, а, во-вторых, на смартфонах и планшетах тяжело продуктивно работать, а подключение периферии не всегда возможно.

Самый надежный, на наш взгляд, вариант — «тонкий клиент». Главные его плюсы: безопасность, управляемость и невысокая стоимость. Но давайте сначала проведем небольшой экскурс в историю. В прошлом веке доступ к многопользовательской среде осуществлялся через локальные и удаленные терминалы. Именно этим устройствам суждено было стать прообразом устройств, на сегодняшний день объединенных под термином «тонкий клиент». Это устройства, имеющие в своем составе устройства ввода и вывода, а также средства подключения к серверу. И сегодня это понятие стало намного шире. Современный «тонкий клиент» — это маленький специализированный компьютер с операционной системой общего назначения или специализированной операционной системой, которая кастомизирована для работы именно в режиме VDI. На него установлены клиенты VDI, дополнительное программное обеспечение для управления, и он готов выполнять только свою максимально конкретную задачу. Выбор есть как по цене и производительности, так и по форм-фактору. Такие устройства по умолчанию имеют гораздо меньше как программных, так и аппаратных вариаций, чем обычные компьютеры. Кроме того, программное обеспечение для них максимально автоматизировано и порой не требует вообще никакого участия со стороны конечного пользователя.

Типовое решение VDI Complete от Dell Technologies, максимально удобное для использования в офисе и при удаленной работе, включает три компонента:

«Тонкие клиенты» Dell Wyse. Программное обеспечение для виртуализации рабочих мест — решения VMware, Citrix или Microsoft для разных сценариев работы: RDVH (выделенные машины), RDSH (временные сессии), application streaming (виртуализация приложений). Гиперконвергентная инфраструктура VDI в data-центре, где физически расположены машины. Она может содержать узлы гиперконвергентной системы Dell EMC VxRail серий Е и V с поддержкой до трех графических ускорителей, объединяющие функции хранения и вычисления в едином модуле. Также под эти задачи подходит программно-определяемая система Dell EMC PowerFlex или традиционная двухуровневая архитектура на базе серверов Dell EMC PowerEdge и системы хранения данных Dell EMC PowerStore.

Решения VDI с терминалами Dell Wyse включают несколько серий, каждая из которых подходит под разные запросы: от on-premise до облачных. Инфраструктура без труда справляется с обслуживанием большого количества рабочих мест. Максимально крупное решение, реализованное Dell Technologies на сегодняшний день, включает 150 тысяч виртуальных машин в разных точках планеты.

Клиенты Dell Wyse не содержат локальных данных. Таким образом, «тонкие клиенты», работающие на базе ThinOS, защищены от вирусов и вредоносного программного обеспечения. Они включают возможность безопасного управления рабочими столами, поддержку смарт-карт, токены и одноразовую аутентификацию. Dell Wyse потребляют не более 3W мощности и разгружают сервер от задач обработки данных. Облачные клиенты Dell Wyse самоуправляемы, не требуют ручного обслуживания и с легкостью масштабируются. Поддержка, обслуживание и питание этих клиентов могут быть гораздо менее затратным, чем для стандартных компьютеров.

Несколько слов следует сказать о таком эксклюзиве Dell Technologies, как операционная система ThinOS, которая отличает «тонкие клиенты» Wyse от решений конкурентов. На данный момент этой разработке около 17 лет, так что операционная система прошла через огромное количество доработок, она максимально отлажена и «весит» всего 30 Мb. Время обновления тонкого клиента с ThinOS занимает около 30 секунд по быстрому каналу связи, а в случае с плохими каналами связи счет идет на минуты. ThinOS не позволяет устанавливать никакое стороннее программное обеспечение, в ней недоступна файловая система хранилища данных, и благодаря этому «тонкий клиент» не подвержен вообще никаким вирусным атакам или попыткам взлома. Даже если кто-то решится его атаковать, то просто не поймет, с чем именно имеет дело. При этом здесь есть средства оптимизации не только обычных приложений, но и мультимедиа, возможность работы со Microsoft Teams, Jabber, средствами видеоконференцсвязи Cisco, а при работе с тяжелыми 3D-приложениями, вроде Autodesk или Solidworks, поддерживается аппаратное декодирование трафика. ThinOS позволяет работать с VMware Horizon, Citrix, VDI от Microsoft и других вендоров. Система поддерживает четыре протокола удаленного доступа (VMware Blast Extreme, PCoIP, HDX 14, RDP / Remote FX 10) и позволяет соединяться с различными типами VPN-серверов.

Так что качество удаленной работы во многом определяют тонкие клиенты Wyse и их программная среда. На сегодняшний день НПК R.I.S.K., которая обладает наивысшим партнерским статусом Dell Technologies Titanium Partner, предлагает в Азербайджане следующие серии устройств:

Wyse 3040 — решение для рядовых сотрудников на базе четырехъядерных процессоров Intel с поддержкой Wyse ThinOS и ThinLinux, позволяющее использовать различных посредников для подключения к виртуальному рабочему столу, в том числе среды Citrix, VMware и Microsoft. Устройство имеет опциональную поддержку Bluetooth, четыре порта USB и обеспечивает возможность подключения двух мониторов посредством портов DisplayPort.

Wyse серии 5000, куда входят модели Wyse 5060, 5010 и 5020. Это решения для активных бизнес-пользователей, использующих графически нагруженные приложения. Оснащены двух- или четырехъядерными гибридными процессорами AMD серии G с низким энергопотреблением, поддерживают Wyse ThinOS, ThinLinux, Windows 10 и Windows 10 IoT Enterprise. Модель Wyse 5060 позволяет работать с видеофайлами в разрешении 4K на двух мониторах, отличается высокой производительностью и вариативностью конфигурации за счет оснащения в общей сложности 20 слотами и портами. Благодаря разным вариантам размещения эти «тонкие клиенты» существенно экономят место на рабочем столе. Устройства оснащены Bluetooth 5.0, RJ-45, DisplayPort и портами USB для подключения периферийных устройств.

Wyse 5070 в максимальной конфигурации оснащается процессором Intel Gemini Lake Pentium QC, 8 Gb оперативной памяти DDR4 и выделенным графическим адаптером, а также поддерживает возможность подключения до четырех дисплеев формата 4K в форм-факторе увеличенной ширины. Интерфейс USB 3.1 Type-C и двухдиапазонные адаптеры беспроводной связи помогут достичь максимальной производительности. Это оптимальный вариант для оснащения мобильных сотрудников безопасными устройствами для работы с критически важными данными. Решение работает совместно с VMware, Microsoft, Citrix, Amazon WorkSpaces, поддерживает операционные системы Wyse ThinOS и Windows 10 IoT Enterprise с дополнительными функциями безопасности от Dell.

Wyse 5030 PCoIP — это «нулевой клиент», обещающий пользователям все возможности настольного компьютера, гарантируя защиту важной информации в облаке или data-центре. Каждый виртуальный рабочий стол передается на конечную точку по протоколу PCoIP в виде зашифрованных растровых изображений. То есть никакие данные не хранятся в локальной среде. Поддерживается возможность подключения двух дисплеев и даже мультимедийных устройств. Эта модель отличается исключительной компактностью, энергоэффективностью и низким уровнем шума.

Сегодня на рынке представлено множество решений для организации удаленной работы, каждое из которых имеет свои плюсы и минусы. VDI Complete от Dell Technologies выбирают ответственные компании, которые хотят облегчить себе жизнь и при этом сэкономить. Кроме того, компания предоставляет специфические решения «под ключ» для медицинской сферы, государственных органов, образовательных учреждений и других сфер экономики. Администрированием могут заниматься специалисты клиента или интегратора на условиях удаленной поддержки. Кроме того, технология VDI защищена 250 патентами.

Эксперты НПК R.I.S.K. помогут собрать подходящее решение для вашей организации. Для заказа доступно любое оборудование для организации виртуальных и безопасных рабочих мест. Также международная техническая поддержка и гарантийные услуги предоставляются в сервисном центре ([email protected]) компании R.I.S.K.

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