К 2025 году Mazda выпустит 10 гибридов и 3 электромобиля

Японская корпорация Mazda Motor представила стратегию развития продуктов и технологий до конца текущего десятилетия — Sustainable Zoom-Zoom 2030.

В период с 2022-го по 2025-й годы автопроизводитель планирует выпустить 10 новых гибридных моделей, половина которых сможет заряжаться от сети, а также три электромобиля. Это будут машины на уже существующей платформе Skyactiv Multi-Solution Scalable Architecture. Основной упор при продвижении новых моделей Mazda сделает на рынках Японии, Европы, США, Китая и ряда государств Юго-Восточной Азии.

В 2025 году Mazda представит платформу Skyactiv EV Scalable Architecture, разработанную специально для электромобилей разных размеров и типов кузова. До конца десятилетия на ней выпустят несколько моделей.

Ожидается, что к 2030 году каждый автомобиль компании будет тем или иным образом электрифицирован. Доля полноценных электромобилей в общем объеме продаж должна достигнуть 25%. Кроме того, японский производитель готовится к внедрению продвинутой системы автономного вождения, которая постоянно следит за состоянием водителя.