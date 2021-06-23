Испытай скорость мобильного интернета Azercell в вагонах метро!

В результате смягчения правил особого карантинного режима, после 226-дневного перерыва возобновивший пассажирские перевозки Бакинский метрополитен полной мощью оказывает услуги населению столицы. Ну а лидирующий оператор мобильной связи страны Azercell Telecom в течение всего периода карантина успешно продолжал работу по увеличению емкости и расширению покрытия своей сети на платформах и в туннелях станций Бакинского метрополитена.

В целом Azercell продолжил совершенствование сети 4G и в 2021 году, стремясь предоставить всем своим абонентам стабильную связь и более высокую скорость мобильного интернета. Благодаря проделанной с начала текущего года работе, значительно расширилось покрытие сети 4G Azercell в столичном метрополитене. Таким образом, сеть 4G оператора сегодня активна уже на 19 станциях: «Нефтчиляр», «Гара Гараев», «Короглу», «Ази Асланов», «Ахмедли», «Халглар Достлугу», «Улдуз», «Нариман Нариманов», «Гянджлик», «28 Мая», «Низами», «Элмляр Академиясы», «Иншаатчылар», «20 Января», «Мемар Аджеми», «Мемар Аджеми» (Фиолетовая линия), «Насими», «Сахиль» и «Ичери-шехер». Кроме того, абоненты уже могут воспользоваться высокоскоростным мобильным интернетом Azercell в туннелях между 11 станциями: «Нефтчиляр», «Гара Гараев», «Короглу», «Улдуз», «Нариман Нариманов», «Гянджлик», «28 Мая», «Низами», «Элмляр Академиясы», «Сахиль» и «Ичери-шехер». В настоящее время ведутся работы по расширению высококачественной сети Azercell четвертого поколения на оставшиеся станции и туннели Бакинского метрополитена. В ближайшем будущем уже все станции нашего все более разветвляющегося метро будут охвачены сетью 4G Azercell.

Следует отметить, что технологии 2G, 3G и 4G, которые в настоящее время доступны в метрополитене, позволяют абонентам свободно пользоваться голосовыми вызовами и мобильным интернетом без потери сигнала не только на самих станциях, но и во время движения поездов в туннелях. Пассажиры могут наслаждаться просмотром разнообразного мобильного интернет-контента, запускать мобильные приложения и даже смотреть мобильное телевидение и фильмы во время поездок в вагонах метрополитена.

Напомним, что согласно свидетельству сравнительных исследований, проведенных телекоммуникационной компанией мирового уровня Ericsson, Azercell является лучшим в разряде «Best in Class» по скорости мобильного интернета.