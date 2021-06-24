24.06.2021

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТелекомСобытияИскусственный интеллект вернул оригинальный вид знаменитой картине Рембрандта «Ночной дозор»

Искусственный интеллект вернул оригинальный вид знаменитой картине Рембрандта «Ночной дозор»

дозор

Знаменитая картина Рембрандта «Ночной дозор» — название, под которым традиционно известен групповой портрет «Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рёйтенбюрга», впервые за 300 лет снова демонстрируется в первоначальном размере.

Рембрандт закончил эту работу в 1642 году. Картина, которая сейчас считается одним из величайших шедевров Золотого века Голландии, в 1715 году была обрезана со всех четырех сторон во время переезда в новый зал, где иначе не помещалась. Хотя эти полоски не были найдены, есть копия, сделанная Герритом Люнденсом примерно в 1655 году. Реставраторы и специалисты в области ИИ использовали ее, чтобы воссоздать недостающие части с сохранением стиля Рембрандта.

Центральная фигура на картине, капитан Франс Баннинк Кок, теперь больше смещена относительно центра, что делает работу более динамичной. Справа восстановлена часть фигуры барабанщика. Слева добавлены три фигуры, которые не очень детализированы и показывают зевак, а не членов ополчения. Рембрандт включил их в композицию, чтобы направить внимание зрителя на центральную часть.

По словам реставраторов, в будущем возможно создание и более качественного варианта, поскольку технологии всё время совершенствуются.

ТЕГИ:
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 oyun noutbukunu təqdim etdi
iPhone SE 2022, Apple-ın ən ucuz 5G smartfonu olacaq
Новости по теме
События
Lenovo расширяет систему высокоп
Blockchain
Bank of America и Роберт Кийосак
Мобильные приложения
Wolt объявляет о начале работы в