Искусственный интеллект вернул оригинальный вид знаменитой картине Рембрандта «Ночной дозор»

Знаменитая картина Рембрандта «Ночной дозор» — название, под которым традиционно известен групповой портрет «Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рёйтенбюрга», впервые за 300 лет снова демонстрируется в первоначальном размере.

Рембрандт закончил эту работу в 1642 году. Картина, которая сейчас считается одним из величайших шедевров Золотого века Голландии, в 1715 году была обрезана со всех четырех сторон во время переезда в новый зал, где иначе не помещалась. Хотя эти полоски не были найдены, есть копия, сделанная Герритом Люнденсом примерно в 1655 году. Реставраторы и специалисты в области ИИ использовали ее, чтобы воссоздать недостающие части с сохранением стиля Рембрандта.

Rembrandt’s masterpiece 'The Night Watch' is complete for the first time in 300 years thanks to artificial intelligence https://t.co/QDKN2WBND4 pic.twitter.com/qjHYcVNhC9 — Reuters (@Reuters) June 24, 2021

Центральная фигура на картине, капитан Франс Баннинк Кок, теперь больше смещена относительно центра, что делает работу более динамичной. Справа восстановлена часть фигуры барабанщика. Слева добавлены три фигуры, которые не очень детализированы и показывают зевак, а не членов ополчения. Рембрандт включил их в композицию, чтобы направить внимание зрителя на центральную часть.

По словам реставраторов, в будущем возможно создание и более качественного варианта, поскольку технологии всё время совершенствуются.