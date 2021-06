Искусственный интеллект вернул оригинальный вид знаменитой картине Рембрандта «Ночной дозор»

Знаменитая картина Рембрандта «Ночной дозор» — название, под которым традиционно известен групповой портрет «Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рёйтенбюрга», впервые за 300 лет снова демонстрируется в первоначальном размере.

Рембрандт закончил эту работу в 1642 году. Картина, которая сейчас считается одним из величайших шедевров Золотого века Голландии, в 1715 году была обрезана со всех четырех сторон во время переезда в новый зал, где иначе не помещалась. Хотя эти полоски не были найдены, есть копия, сделанная Герритом Люнденсом примерно в 1655 году. Реставраторы и специалисты в области ИИ использовали ее, чтобы воссоздать недостающие части с сохранением стиля Рембрандта.

