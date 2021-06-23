Intel представила новые процессоры Core i7-11390H и Core i5-11320H

Компания Intel объявила о расширении семейства мобильных процессоров 11-го поколения Tiger Lake-H35. К серии добавились две новые модели — Core i7-11390H и Core i5-11320H. Оба процессора выполнены по 10-нм техпроцессу SuperFin, 4-ядерные (с поддержкой многопоточности) и предназначены для использования в составе тонких игровых ноутбуков. Заявленный производителем показатель TDP для каждой новой модели составляет 35 Вт.

Они поддерживают до 64 Gb памяти DDR4-3200 или LPDDR4x-4267, Thunderbolt 4 с пропускной способностью до 40 Гбит/с, DirectX 12.1 и OpenGL 4.6.

Intel Core i7-11390H работает на базовой частоте от 2,9 до 3,4 GHz и может разгоняться до 5,0 GHz Частота интегрированной графики Iris Xe составляет 1,4 GHz. Стоимость процессора – 426 долларов (при заказе оптовыми партиями).

Модель Core i5-11320H может работать на частотах от 2,5 до 3,2 GHz при разгоне до 4,5 GHz, а частота графической подсистемы достигает 1,35 GHz. Объем кэш-памяти в младшей версии составляет 8 Mb, а в старшей — 12 Mb. Стоимость – 309 долларов.