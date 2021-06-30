Илон Маск рассказал о перспективах спутникового интернета Starlink

В рамках выставки MWC 2021 глава SpaceX Илон Маск (Elon Musk) рассказал об перспективах спутникового интернета Starlink. Предприниматель сообщил, что компания теряет много денег, субсидируя покупку терминалов для доступа к сети первых пользователей. Тем не менее, Маск не теряет надежды, что в будущем Starlink начнет приносить прибыль. Глава SpaceX рассказал, что себестоимость терминала, который достается клиентам компании примерно за 500 долларов, превышает 1000 долларов. Тем не менее, SpaceX уже работает над терминалом следующего поколения, который обеспечит те же возможности для подключения к сети, но поможет компании существенно снизить затраты на его производство.

Маск также отметил, что готов к тому, что в Starlink придется инвестировать до 30 млрд. долларов, прежде чем он начнет приносить ощутимую прибыль. Кроме того, компания планирует запуск так называемого Starlink 1.5. Обновленные спутники будут соединены между собой лазерными линиями для обеспечения бесперебойной передачи данных в высокоширотных и полярных регионах. В следующем году планируется запустить Starlink 2, который предложит еще более широкую функциональность.

Маск также поделился своими планами по запуску спутников Starlink на орбиту с помощью космического корабля Starship. Первый вывод спутников на орбиту при помощи Starship компания SpaceX надеется совершить уже в ближайшие несколько месяцев.