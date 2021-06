IDC подтверждает выгоды программ Red Hat по сертификации ИТ-специалистов

За последний год цифровая трансформация приобрела еще большее значение как движитель роста и малых, и крупных компаний. Ее реализация, например, в рамках гибридных или мультиоблачных стратегий, помогает предприятиям более гибко переориентировать свои продукты и предложения в условиях быстрых перемен. Одновременно с этим отчетливо обозначилась и потребность в специалистах по цифровой трансформации. Многие организации инвестируют время и средства в развитие соответствующих компетенций у своих сотрудников, опираясь на программы сертификации Red Hat Certification, и как показывает недавнее исследование IDC, эти инвестиции окупаются.

В новом докладе IDC под названием The Business Value of Red Hat Certification , спонсором которого выступила компания Red Hat, подчеркивается важность наличия квалифицированных кадров для успешного проведения цифровой трансформации. Затем в докладе рассматривается, как продуманные программы сертификации, вроде тех, что предлагает Red Hat, могут существенно расширить возможности организаций по кадровому обеспечению своих мероприятий по цифровой трансформации.

При подготовке этого исследования IDC опросила организации, ИТ-специалисты которых обладают и поддерживают в актуальном состоянии сертификаты Red Hat. Респонденты подчеркнули, что сертифицированные сотрудники выгодно отличаются от остальных как профессиональным уровнем, так и в плане ценности для компании. Опрошенные отмечали свою уверенность в том, что сертифицированный персонал может справиться с более сложными и комплексными задачами, и что рост возможностей этих сотрудников транслируется в рост продуктивности.

Опрошенные организации также отметили, что сотрудники, имеющие и поддерживающие в актуальном состоянии сертификаты Red Hat, обладают более высоким уровнем навыков и более глубокими знаниями технологий по сравнению со своими несертифицированными коллегами. Респонденты также отмечали, что ИТ-инфраструктура и ПО, за которые отвечает сертифицированный персонал, имеют большую эффективность и большие возможности по сравнению с сопоставимыми проектами.

В целом, по мнению респондентов, сертифицированный персонал отличают следующие умения:

Применять знания и передовой опыт использования решений и технологий Red Hat для более эффективного управления и эксплуатации сред Red Hat.

Использовать контейнеры, Kubernetes и другие технологии для поддержки более гибкой и эффективной разработки.

Внедрять более экономически эффективные и устойчивые ИТ-архитектуры для оптимизации ИТ-затрат и улучшения непрерывности бизнеса.

Одним из ключевых выводов исследования является проведенный IDC анализ экономической эффективности программ сертификации Red Hat. Согласно расчетам, трехлетняя окупаемость инвестиций для респондентов составляет 409%, а экономия расходов организации на ИТ-инфраструктуру в среднем составляет $1,66 млн за три года. Кроме того, уровень производительности труда разработчиков, получивших и поддерживающих в актуальном состоянии сертификаты Red Hat, на 24% выше по сравнению с несертифицированными коллегами.

Обладатели сертификатов Red Hat лучше работают с ИТ, что сокращает затраты на инфраструктуру

IDC также обнаружила, что по сравнению со своими несертифицированным коллегами сертифицированные специалисты могут управлять на 47% большим количеством виртуальных машин (ВМ). Эти показатели эффективности можно рассматривать и в более широком аспекте: респонденты сообщили, что эффективность сертифицированных Red Hat сотрудников в среднем на 32% выше, что равносильно тому, что команда из таких специалистов численностью в 10 ,7 человек может справиться с тем же объемом работ, что 15,7 несертифицированных сотрудников.

Исследование IDC показало, что сотрудники, сертифицированные Red Hat, демонстрируют способность получать максимальную отдачу от технологий и функциональных возможностей, решений Red Hat и таких ИТ-технологий, как контейнеры, Kubernetes и автоматизация.

Профессиональная компетенция обладателей сертификатов Red Hat позволяет развертывать новые ИТ-ресурсы на 23-51% быстрее и — что важно — в парадигме agile, которая стала краеугольным камнем успешной эксплуатации ИТ-систем и цифровой трансформации. Что касается операционных расходов, то опрошенные в ходе исследования заказчики Red Hat сообщили, что наличие сертифицированного персонала позволило им на 13% снизить расходы на ИТ-инфраструктуру при сохранении тех же объемов рабочих нагрузок и, соответственно, высвободить или перепрофилировать в среднем девять серверов.

Сертификация Red Hat повышает качество кадров

В исследовании также отмечается положительное влияние сертификации Red Hat на индивидуальные показатели сотрудников. IDC показала, что сертифицированные сотрудники работают лучше как в количественном, так в качественном отношении, начиная с приема на работу и на протяжении дальнейшей трудовой деятельности. При поступлении на работу обладатели сертификатов Red Hat выходят на уровень полной продуктивности в среднем на семь недель раньше, то есть на 32% быстрее остальных новичков. Кроме того, по словам респондентов, ценные сертифицированные сотрудники часто формируют глубокие связи внутри организации и остаются в компании в среднем на 10% дольше.

Программы обучения Red Hat позволяют организации, перед которой стоит задача цифровой трансформации, подготовить своих специалистов к будущему с помощью практического обучения и подготовки. Сертификация Red Hat — это гарантия профессиональной квалификации ИТ-специалистов и их готовности осуществлять самые амбициозные проекты в условиях быстрых отраслевых перемен.

Сертификаты Red Hat охватывают широкий спектр тем, от корпоративных архитектур и навыков системного администрирования Linux до знания специализированных девелоперских фреймворков и набирающих силу технологий, таких как контейнеры и облака.

Скачать доклад «The Business Value of Red Hat Certification» компании IDC можно здесь.