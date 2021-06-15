IBM запустила самый мощный коммерческий квантовый компьютер в Европе с 27-кубитным процессором

15 июня компания IBM запустила в Германии самый мощный коммерческий квантовый компьютер в Европе. Система IBM Quantum System One размещена в data-центре IBM в Энингене (Ehningen). Им смогут пользоваться студенты, университеты и коммерческие предприятия, помогая странам Европы вступить в эру квантовых вычислений. В церемонии запуска в рамках видеоконференции приняли участие генеральный директор IBM Арвинд Кришна (Arvind Krishna), федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), а также представители Общества имени Фраунгофера — крупнейшего европейского объединения институтов прикладных исследований.

В своей речи генеральный директор и председатель совета директоров IBM, доктор наук Арвинд Кришна отметил: «Мне трудно переоценить значение запуска в Германии IBM Quantum System One, самого мощного квантового компьютера на территории Европы. Это — переломный момент, который принесет колоссальную пользу бизнесу, промышленности и обществу Германии. Квантовые компьютеры обещают решить принципиально новые категории задач, которые не под силу даже самым мощным классическим компьютерам. Нам станут доступны новые лекарства и материалы, более точное прогнозирование погоды, в тысячу раз более мощные батареи, а также удобрения, требующие меньше энергии. В IBM твердо убеждены, что квантовые вычисления в сочетании с искусственным интеллектом и гибридными облаками cмогут значительно расширить возможности научного метода. Поскольку действие закона Мура подходит к концу, квантовые вычисления станут одним из следующих технологических скачков, и именно сейчас настала точка перегиба для этой технологии. Квантовые компьютеры из мечты физиков превратились в вызов для инженеров».

Ангела Меркель в своем видеообращении назвала квантовый компьютер «чудом техники» и призвала приложить усилия для защиты места Германии среди мировых лидеров в области квантовых технологий. По словам канцлера, речь идет о технологии будущего, с помощью которой можно было бы достичь прорывов в медицине и революционизировать исследования материалов, поскольку благодаря быстроте квантовых компьютеров стали бы возможны сложнейшие вычисления. Меркель также заявила, что правительство выделит 2 млрд. евро на продвижение данных технологий и намерено в течение двух лет обеспечить изготовление собственного прототипа квантового компьютера.

Отметим, что это первый подобного рода компьютер, представленный за пределами США. Это первый шаг к коммерческому масштабированию технологии квантовых вычислений IBM. В июле такой квантовый компьютер появится в Японии, а в недалеком будущем он также будет установлен в клинике Кливленда в Огайо (США). В IBM заявили, что планируют к 2023 году выпустить квантовый компьютер в четыре раза мощнее.