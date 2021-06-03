Huawei Watch 3 – HarmonyOS 2.0, eSIM и GPS

Компания Huawei представила новое поколение smart-часов, включающее модели Watch 3 и Watch 3 Pro. Обе новинки поддерживают технологию eSIM, позволяющую подключаться к сотовым сетям, не устанавливая физическую SIM-карту.

Huawei Watch 3 — это первые smart-часы на базе фирменной операционной системы HarmonyOS 2.0. Поддержка AppGallery позволит устанавливать на гаджет различные приложения.

Базовая модель Watch 3 оборудована 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с пиксельной плотностью 326 PPI (точек на дюйм) и яркостью до 1000 кд/м2. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, устойчивой к царапинам и попаданию влаги (5 ATM). На боку устройства расположено колесико, с помощью которого можно удобно и быстро перемещаться по интерфейсу часов. Доступны несколько ремешков, включая кожаный, стальной и силиконовый. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает трех дней с 4G-связью и 14 дней в режиме Ultra-Long Lasting Mode.

Встроенные датчики позволяют отслеживать частоту сердечных сокращений, уровень содержания кислорода в крови, температуру тела, а также мониторинг сна. Для поддержания спортивной формы в часах предусмотрены более 100 спортивных режимов.

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Модель Watch 3 Pro отличается от обычной версии премиальным исполнением. Корпус изготовлен из титана, а экран защищен сапфировым стеклом. Кроме того, время автономной работы увеличено до пяти суток (21 день в режиме Ultra-Long Lasting Mode).

Обе модели поставляются с памятью 2/16 Gb и модулями Wi-Fi и Bluetooth 5.2, NFC, GPS. Сроки начала продаж и стоимость пока не сообщаются.