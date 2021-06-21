Huawei представила своего первого виртуального человека по имени Lysa

Компания Huawei представила продукт, который не относится ни к смартфонам, ни к планшетам, ни к операционным системам. Речь идет о первом персонаже компании в области цифрового искусства – Lysa.

Также компания выпустила небольшой видеоролик, в котором называет Lysa первым цифровым человеком Huawei. Производитель уточняет, что создавал ее с помощью самых современных технологий, но пока что не уточняет, как именно он планирует его использовать. Huawei обещает раскрыть дополнительные подробности в ближайшее время.

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Привет всем. Я Lysa, так приятно наконец со всеми познакомиться. Я первый персонаж цифрового искусства Huawei, и я стану отличной телеведущей.

Отметим, что полтора года назад в ходе выставки CES 2020 компания Samsung представила разработку под названием Neon, которую позиционировала в качестве «искусственного человека».