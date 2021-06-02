Huawei представила платформу HarmonyOS 2.0

Компания Huawei сегодня представила вторую версию операционной системы HarmonyOS для умных устройств всех типов. HarmonyOS 2.0 объединяет не только смартфоны, но и планшеты, smart-часы, телевизоры и другие устройства интернета вещей, в результате чего пользователь получает максимальную выгоду от всех устройств. Платформа способна, по сути, связать в единое целое все гаджеты и бытовую технику с подключением к интернету. Она способна функционировать на простейших гаджетах со 128 Kb памяти. Более того, по заявлениям Huawei, по быстродействию новая ОС превосходит Android и другие мобильные платформы.

Например, smart-часы можно будет использовать для управления дроном или получения информации о температуре в холодильнике, а начав видеозвонок на смартфоне, его можно будет перевести на телевизор.

Новая панель управления в HarmonyOS 2.0 поддерживает простые и интуитивные подключения с помощью функции перетаскивания и интеграции, которая позволяет пользователям свободно подключать нужные устройства в зависимости от конкретных сценариев. Например, чтобы посмотреть фильм, необходимо открыть панель управления и перетащить значок телевизора на иконку смартфона, после чего фильм появится на большом экране.

Новый центр управления также позволяет использовать приложения на разных устройствах без установки на каждое из них. Таким образом, все функции и услуги доступны в любое время и в любом месте.

В HarmonyOS был переработан начальный экран. Проводя вверх по приложениям, можно создавать служебные виджеты, в которых будут отображаться сведения или услуги в режиме реального времени без необходимости запуска самого приложения. Кроме того, специально разработанный шрифт HarmonyOS Sans и естественные гравитационные анимации обеспечивают согласованность взаимодействия с пользователем на всех устройствах с HarmonyOS.

Платформа Huawei HiLink получила новое название HarmonyOS Connect. Она призвана оснастить интеллектуальными функциями больше продуктов сторонних производителей. Устройства экосистемы умного дома теперь можно подключать к мобильному телефону одним касанием с помощью специальной метки.

Смартфон на HarmonyOS 2.0 поддерживает изначальную скорость чтения/записи даже через 36 месяцев работы, в том числе если в памяти устройства осталось мало свободного места. В HarmonyOS 2 открытые приложения продолжают работать в фоновом режиме, поэтому пользователь может вернуться к любой задаче с того момента, на котором остановился. Отмечается, что на устройствах с HarmonyOS 2 аккумулятор работает дольше.

Обновление до HarmonyOS 2 получат почти 100 устройств Huawei.