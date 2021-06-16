Honor 50 SE: 120 Hz экран, Dimensity 900 5G, Android 11 и сервисы Google

Помимо флагманов Honor 50 и Honor 50 Pro, сегодня были представлен базовый смартфон серии – Honor 50 SE. Он самый доступный из линейки Honor 50 и также с сервисами Google.

Аппарат получил IPS-экран диагональю 6,78 дюйма разрешением Full HD+ с кадровой частотой 120 Hz. В отличие от двух старших моделей серии, Honor 50 SE вместо процессора Snapdragon получил MediaTek Dimensity 900. Но поддержка фирменных технологий GPU Turbo X и LINK Turbo тоже реализована. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 8 Gb, вместимость встроенной — 128 или 256 Gb.

Также смартфон оснастили другим набором сенсоров основной и фронтальной камер. Основная камера представлена тремя датчиками: 100 Мп (f/1.9), 8 Мп (112°, f/2.2) макрообъектив и 2 Мп (f/2.4). Фронтальная камера разрешением 12 Мп.

Емкость аккумуляторной батареи составила 4000 мА·ч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 66 Вт (смартфон заряжается на 75% за 20 минут). В оснащение смартфона входят 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax и Bluetooth 5.2, GPS/ГЛОНАСС, NFC, USB Type-C. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани. Устройства работают под управлением Android 11 с интерфейсом Magic UI 4.2. Габариты составляют: 164,73 x 75,63 x 8 мм, вес – 191 гр.

Стоимость Honor 50 SE в версии 8/128 Gb памяти составляет 375 долларов, 8/256 Gb – 420 долларов. Предзаказ в Китае открыт с сегодняшнего дня, реальные продажи начнутся 2 июля.