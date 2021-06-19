Hikvision запустила виртуальный шоурум для онлайн-презентаций ключевых технологий и решений

Компания Hikvision сообщила о запуске виртуального шоурума, который позволит клиентам и партнерам вендора в любое время и из любой точки мира знакомиться с новыми технологиями, а также получать актуальные данные по флагманским продуктам и комплексным решениям разработчика.

На платформе международного онлайн-шоурума представлена информация о ключевых направлениях работы Hikvision с подробным описанием действия различных технологий.

Для посетителей шоурума предусмотрены интерактивные модули, с помощью которых можно узнать, как именно работают устройства и функции. Также представлены программные продукты компании, с их работой возможно ознакомиться в режиме онлайн через демо-версии программ. В каждом тематическом разделе шоурума можно скачать информационные буклеты и продуктовые брошюры. Для посещения международного онлайн-шоурума необходимо иметь действующую регистрацию на глобальном сайте Hikvision (OneHikID).

Отмечается, что ассортимент всех виртуальных площадок компании будет постоянно обновляться.