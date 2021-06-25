Google вдвое снизила комиссию в Google Play для разработчиков с выручкой до 1 млн. долларов в год

Компания Google в марте 2021 года объявила, что скоро снизит до 15% комиссию с каждой цифровой покупки в Google Play для всех разработчиков Android-приложений, зарабатывающих менее 1 млн. долларов в год.

Теперь компания начала уведомлять разработчиков о том, что они могут зарегистрироваться и платить комиссию по 15% уже с 1 июля 2021 года.

«Подпишитесь сейчас на плату за обслуживание в размере 15%: с 1 июля плата за обслуживание будет составлять 15% вместо 30% для вашего первого дохода в размере 1 млн. долларов каждый год. Чтобы убедиться, что вы имеете право на комиссию 15%, вам необходимо создать группу учетных записей в Google Play Console».

Упомянутая в сообщении компании группа учетных записей используется для привязки связанных учетных записей разработчиков (Associated Developer Accounts, ADA), чтобы все учетные записи в группе могли воспользоваться правом на 15% комиссию. Также разработчикам необходимо настроить свой платежный профиль и принять новые условия обслуживания.

Для сравнения – в App Store любой, кто заработал менее 1 млн. долларов в год, будет иметь право на комиссию 15%, но как только этот порог будет превышен, комиссия в 30% снова вступит в силу, и разработчики не смогут претендовать на пониженную комиссию в следующем году. Google дает каждому разработчику ставку 15% за первый млн. долларов, который они зарабатывают каждый год, и после этого применяется стандартная ставка. Например, если разработчик приложения зарабатывает 3 млн. долларов в год, он будет платить 15% комиссионных с первого миллиона, а затем 30% от дополнительных 2 млн. долларов.