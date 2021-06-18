Google работает над альтернативой Apple Find My Network

Одним из преимуществ недавно представленных меток AirTag является их работа с Apple Find My Network. Благодаря чему найти метку можно даже если она находится за пределами зоны действия Bluetooth. Это благодаря примерно миллиарду iPhone, которые могут обнаружить метку и передать данные о ее местонахождении в iCloud.

Сообщается, что компания Google возможно работает над альтернативой сети Find My, которая позволит трем миллиардам Android-устройств помогать пользователю в поиске утерянного девайса.

Энтузиасты с сайта XDA-Developers обнаружили в коде приложения Google Play Services (21.24.13) новые строки, которые упоминают сеть Find My Device.

Пока нет информации о том, когда Google может анонсировать новую функциональность.