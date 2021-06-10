Глобальный сбой в работе провайдера Fastly произошел всего из-за одного клиента

В работе американского провайдера услуг по «облачному доступу» Fastly 8 июня произошел крупнейший сбой, в результате которого оказались недоступны сайты ведущих СМИ (CNN, New York Times, Би-би-си и другие), а также Twitter, Amazon, Twitch, Spotify и другие площадки.

В заявлении Fastly отмечается, что причиной глобального сбоя стала ошибка в обновлении программного обеспечения. Она обнаружилась после того, как один неопознанный клиент внес изменения в настройки и случайно активировал ошибку, которая до сих пор оставалась незамеченной. В результате пострадало около 85% трафика, идущего через серверы компании Fastly. Сбой длился около 50 минут.

Инженерам компании понадобилось 40 минут, чтобы обнаружить причину сбоя. Спустя некоторое время большинство сайтов восстановили работу.