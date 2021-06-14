Forza Horizon 5: дата выхода и демонстрация игрового процесса

Корпорация Microsoft и студия-разработчик Playground Games представили на Xbox & Bethesda Games Showcase гоночную аркаду Forza Horizon 5, а также сообщили дату выхода проекта.

Действие игры разворачивается в Мексике. Помимо обычного фестиваля Horizon и других сюжетных миссий, а также возвращения динамичных сезонов из Horizon 4, в новой игре будет режим Horizon Arcade. В этом режиме игроки могут объединяться для выполнения сложных задач. Также появится EventLab — редактор пользовательских карт/событий, позволяющий пользователям создавать свои собственные этапы.

Разработчики обещают, что Forza Horizon 5 поразит своей детализацией (вплоть до проходящего через иголки кактусов света), реализацией HDR и трассировки лучей в режиме Forzavista (просмотр машин).

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Игра выйдет 9 ноября этого года на ПК, Xbox One и Xbox Series X/S 9. Со дня запуска гоночная аркада появится в сервисе Xbox Game Pass для ПК и консолей.