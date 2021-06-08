ФБР вернули Colonial Pipeline большую часть биткоинов от уплаченного хакерам выкупа

Компания Colonial Pipeline, владеющая крупнейшей системой нефтепроводов в США, 7 мая подверглась кибератаке со стороны хакерской группировки DarkSide. Атака привела к сбоям в работе системы, из-за чего Colonial Pipeline решила выплатить требуемые злоумышленниками 75 биткоинов. При помощи ФБР компания сделала это спустя несколько часов после атаки.

Теперь же стало известно, что ФБР вернуло Colonial Pipeline большую часть криптовалюты, которую компания выплатила вымогателям. Сумма составила 63,7 биткоина. Но так как сейчас криптовалюта сильно подешевела, общая сумма стоит не 4,4 млн. долларов, как в мае, а 2,3 млн. долларов.

Пока нет официальных подробностей относительно того, как именно ФБР смогло вернуть криптовалюту, ведь взломать шифрование биткоин пока никому не удавалось. Сообщается, что официально было объявлено лишь о том, что ключ от криптовалютного кошелька злоумышленников находится у ФБР, что и позволило бюро перевести хранящиеся там активы на свой кошелек.