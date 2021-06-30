Facebook запустил сервис email-рассылок Bulletin

Компания Facebook запустила аналог популярного сервиса рассылок Substack — Bulletin. Служба позволит авторам публиковать бесплатные и платные информационные бюллетени, которые можно размещать в интернете, рассылать подписчикам на электронную почту и публиковать в Facebook.

По словам главы Facebook Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), Bulletin будет способствовать развитию и продвижению независимых авторов, а также поможет им расширить свою аудиторию, пишет The Verge. Он отметил, что Bulletin является частью миссии Facebook по поддержке создателей цифрового контента.

Заявляется, что Facebook на начальных этапах не будет брать с авторов комиссию с прибыли. У других подобных сервисов — Substack и продукта Twitter под названием Revue, она составляет 10% и 5% соответственно. У авторов будет несколько опций монетизации контента — возможность устанавливать платный доступ к своим материалам, а также к закрытым группам, в которых читатели смогут поговорить с креаторами.

Facebook уже заключила соглашение с несколькими десятками авторов. Компания обещает, что со временем их количество будет расти. На данное время только они могут создавать и публиковать контент на Bulletin.