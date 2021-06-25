С 1 июля ЕС вводит covid-паспорта

Получить цифровой covid-сертификат имеют право граждане ЕС, их семьи и законные резиденты. Однако по словам представителя Евросоюза, власти также планируют запустить программу для тех, кто не имеет европейского гражданства. 9 стран (Болгария, Хорватия, Чехия, Дания, Германия, Греция, Литва, Польша и Испания) уже начали работу по выдаче таких паспортов, и согласно прогнозам, до 1 июля к ним присоединятся другие государства. Европейский парламент одобрил новую программу подавляющим большинством голосов.

Цифровой covid-сертификат содержит информацию по трем направлениям:

данные о вакцинации владельца,

отрицательных результатах теста,

данные об уровне антител.

Сертификат будет действителен во всех странах-членах ЕС, а также в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и, вероятно, в Швейцарии. Сертификат также известен как «иммунный паспорт» (immunity pass) или «паспорт здоровья» (health pass). Что касается официального названия, то оно звучит так — EU Digital COVID Certificate (EUDCC). Более подробную информацию о паспорте вы можете получить на официальном сайте по этой ссылке. Тип сертификата (цифровой или бумажный) зависит от решения владельца. Каждый из них будет содержать QR-код, который можно отсканировать при въезде в страну. Кроме того, сертификат будет выдан не только на английском, но и на государственном языке страны-эмитента.

Каждому сертификату присваивается цифровая подпись, которая встроена в QR-код, и пограничники будут сканировать его для отображения данных.

Вакцинация влияет на получение сертификата, но лица должны вакцинироваться исключительно препаратами, одобренными в Европейском Союзе. Среди них вакцины компаний Moderna, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-Oxford и Johnson & Johnson. «Спутник-V» и Sinovac в ЕС не одобрены, но страны могут изменить правила.