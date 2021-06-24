Джон Макафи найден мертвым в испанской тюрьме

Известный и эксцентричный предприниматель, создатель одноименного антивируса и основатель компании McAfee Джон Макафи найден мертвым в камере тюрьмы Барселоны. Департамент юстиции Каталонии заявил, что, судя по всем признакам, Макафи покончил с собой. За несколько часов до этого Национальный суд Испании одобрил его экстрадицию в США по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

Успех McAfee VirusScan помог дать толчок для развития других компаний в этой сфере, чья суммарная стоимость исчисляется сегодня сотнями миллиардов долларов. В 2010 году Джон Макафи продал основанную им компанию корпорации Intel за 7,6 млрд. долларов. В октябре 2020 года Макафи был задержан в барселонском аэропорту Эль-Прат, когда собирался сесть на самолет, направляясь в Стамбул. Он был объявлен в международный розыск по обвинениям в неуплате налогов и непредоставлении налоговых деклараций. Утверждалось, что он уклонялся от налогов на протяжении четырех лет, несмотря на то, зарабатывал миллионы, оказывая консультационные услуги, выступая с лекциями, проводя операции с криптовалютами и продавая права на историю своей жизни.

Минюст США утверждал, что получаемые предпринимателем доходы выплачивались на банковские счета или переводились в криптовалютные аккаунты, оформленные на подставных лиц. Его также обвиняли в сокрытии активов, включая яхту и объекты недвижимости, также записанные на других лиц.