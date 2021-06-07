Джефф Безос вместе с братом полетит в космос на первом корабле своей компании New Shepard

Генеральный директор компании Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) заявил, полетит в космос на корабле New Shepard вместе со своим младшим братом.

Полет космического корабля New Shepard от компании Джеффа Безоса Blue Origin запланирован на 20 июля, через 15 дней после того, как бизнесмен покинет пост генерального директора Amazon.

«С пятилетнего возраста я мечтал о полете в космос. 20 июля я совершу это путешествие со своим братом», — написал он на своей странице в Instagram.

Корабль рассчитан для полета шести пассажиров. Одно место Blue Origin разыгрывает на онлайн-аукционе. Остальные места, предположительно, отдадут сотрудникам компании.