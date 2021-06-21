DWH — Корпоративное Хранилище Данных: позитивный опыт внедрения и развития в PASHA Bank

Несколько лет назад в ОАО «PASHA Bank» возникла задача создания Корпоративного Хранилища Данных (DWH). Целью создания DWH была консолидация разъединенных детализированных данных из информационных систем Банка в качестве основы для обязательной и управленческой отчетности для всех категорий сотрудников. Такое решение обеспечило бы персонал и руководство банка оперативной и непротиворечивой финансовой и клиентской информацией.

Как все начиналось

— В нашем Банке используются различные банковские системы. Каждая система решает задачу автоматизации определенных банковских процессов (например, выполнение транзакций, бухгалтерских расчетов и др.) и формирования соответствующих отчетов. При этом уровни детализации, подход и сроки хранения финансовых, клиентских, транзакционных и других данных в разных системах отличаются. Разнообразие данных, методик расчета, частота их обновления и длительность хранения делают задачу их анализа трудоемкой, а процесс формирования обязательной и управленческой отчетности длительным.

Для решения перечисленных задач наш Банк в 2018 году объявил конкурс на внедрение DWH и системы аналитической отчетности. В рамках стратегии 2018-2020 г.г. со стороны ОАО «PASHA Bank» было запланировано внедрение и обновление технологий, необходимых для обеспечения «360 degree view of the Bank». Команде проекта было необходимо не только внедрить инновационное технологическое решение, но и достичь запланированных операционных и бизнес- целей. Одной из самых критичных задач являлся комплексный выбор фундаментального технологического решения для построения хранилища данных. Сначала были исключены решения, которые не удовлетворяли требованиям Банка, затем проведены демонстрации с оценкой соответствия предложенным Банком кейсам, где оценивались возможности продуктов и опыт претендентов, — рассказывает Валех Набиев, руководитель отдела управления программ и проектов, ОАО «PASHA Bank».

Исполнители проекта

Компании ULTRA Technologies и Intellica Consulting предложили комплексное решение от корпорации Oracle, содержащее интегрированный набор необходимых компонентов: реляционную базу данных, ETL-инструмент для загрузки и трансформации данных и инструменты для визуализации и исследования данных.

— При проведении тендера, учитывая функциональные возможности, стоимость и другие критерии отбора, предложение компаний ULTRA Technologies и Intellica Consulting было оценено выше конкурентов. Были оценены предлагаемый продукт, экспертиза и возможности команды внедрения, а также отзывы заказчиков. Для нас был очень важен предыдущий опыт реализации подобных проектов, опыт интеграции с системами-источниками, качество коммуникации с бизнес-подразделениями и аналитические способности команды, — говорит Валех Набиев.

Положительный результат

Главным критерием эффективности и успешности любого проекта являются конкретные результаты по итогам внедрения. К основным результатам внедрения можно отнести повышение доверия к данным и расширение их номенклатуры, технологии подготовки консолидированной отчетности при присоединении других финансово-кредитных организаций, наборы технологических и бизнес-правил, позволяющих контролировать процессы загрузки данных и расчета показателей, контроль обязательных нормативов и финансовых показателей банка в виде новых отчетов.

— DWH является высокотехнологическим решением и для успешной реализации такого проекта очень важно иметь не только сильную, компетентную IТ-команду, но и продвинутых бизнес-пользователей с пониманием самих данных. Учитывая то, что мы строили «360 degree view of the Bank», в проекте принимали участие бизнес-пользователи со всех функций банка. Пожалуй, одной из самых главных задач проекта был процесс непрерывной, доверительной коммуникации между бизнес-подразделениями, IТ и компаниями, предложившими нам свое технологическое решение. В итоге мы достигли поставленные цели. В рамках проекта команда оптимизировала большое количество используемых в Банке методик расчета и отчетных форм, хоть это и не являлось для нас основной целью. Отразив в проекте ценности, которых придерживается ОАО «PASHA Bank» (прозрачность и качество), мы существенно уменьшили время, затрачиваемое на подготовку данных, обеспечив их прозрачный и быстрый доступ, — продолжает Валех Набиев.

Что мы имеем на данный момент

Для получения быстрого результата проект был разделен на этапы, благодаря чему уже через 8 месяцев Банк смог приступить к промышленной эксплуатации решения, а зимой 2020 года закончить внедрение. Команда банка совместно с вышеотмеченным консорциумом компаний продолжает развивать и совершенствовать данное решение, уделяя особое внимание качеству данных.