Доступно о том, что такое миграция в облако

Миграция в облако включает перемещение файлов и цифровых активов из традиционного физического хранилища (например, жесткого диска или USB-накопителя) в облако. Облако относится к сервисам хранения файлов, предоставляемым через интернет. Частные лица и компании могут хранить файлы на серверах облачного провайдера с целью их последующего извлечения. Преимущества миграции в облако многочисленны. Облачное хранилище позволяет получать доступ к своей работе из любого места. В то же время многие облачные платформы хранения данных включают полезные функции для организации, редактирования, совместного использования и совместной работы.

Когда-то утомительная задача, сопровождавшаяся периодическими ошибками, теперь миграция в облако стала предельно проста. Произошло это во многом благодаря удобным и комплексным инструментам миграции, предоставляемым многими поставщиками облачных хранилищ. В этой статье мы рассмотрим принципы миграции в облако, то, как облачное хранилище может улучшить ваш рабочий процесс и как осуществить миграцию предельно просто.

Миграция в облако

Миграция в облако означает перемещение ваших цифровых активов (таких как файлы изображений, видео, текстовые документы и аудиофайлы) из традиционного физического хранилища в облако. Облако, в свою очередь, предлагает практически неограниченное пространство для хранения файлов и позволяет вам легко ими делиться и работать над ними в сотрудничестве с другими пользователями.

Под физическим хранилищем понимаются внутренние устройства хранения, которые используются в вашем компьютере или планшете, а также мобильные устройства хранения как, например, USB-накопители. Облачное хранилище предполагает хранение ваших файлов на защищенных серверах, обслуживаемых облачным провайдером, например, IDrive или pCloud. Вы можете получить доступ к своим файлам через интернет в любое время и, что удобно, с любого устройства. Это упрощает просмотр и обмен файлами, даже когда вы находитесь в пути.

Миграция в облако также может означать перенос рабочего процесса в облако. Один из способов сделать это — использовать собственные приложения, работающие с облачным хранилищем, например, Adobe Photoshop или Creative Cloud. Более основательный вариант — использование web-приложения, такого как Canva или Figma. Эти инструменты будут полезны для предприятий и агентств, которым необходимы широкие возможности для совместной работы.

Зачем мигрировать?

Итак, почему все больше и больше пользователей предпочитают облачные сервисы традиционным локальным решениям? Ответ связан с тем, что облачные провайдеры являются специалистами в области хранения файлов. У них есть ресурсы, технологии и знания, чтобы предложить лучшее, более быстрое и более безопасное хранилище, чем, скажем, ваш внешний жесткий диск. Возьмем, к примеру, избыточность файлов. Избыточность относится к хранению нескольких копий одного и того же файла, иногда на разных носителях или в разных местах. Это гарантирует, что даже, если файл или весь жесткий диск будут повреждены, другая версия будет существовать в другом месте, а ваши данные окажутся в безопасности. Это нелегко сделать самостоятельно, но эта функция встроена практически во все облачные сервисы хранения.

Добавьте к этому надежную защиту, быструю передачу файлов, автоматическую организацию файлов на основе машинного обучения и искусственного интеллекта, расширенные функции поиска и бесшовную синхронизацию с вашим компьютером или планшетом, и вы поймете, почему пользователи массово обращаются в облако. Облачное хранилище также упрощает обмен вашей работы со всем миром и, что немаловажно, с потенциальными клиентами. Безопасно обмениваться файлами или портфолио с помощью простого URL-адреса, вместо того, чтобы отправлять их по электронной почте, где, порой, существуют ограничения на размер пересылаемых файлов. Проще и для вас, и для вашего клиента!

Сотрудничество также становится намного проще, когда файлы и ресурсы могут быть легко и быстро разделены между коллегами по работе. Вместо того, чтобы отправлять файлы туда и обратно, соавторы могут получить доступ к одному и тому же файлу с облачного диска. Некоторые допускают дублирование версий, чтобы избежать случайную перезапись чужой работы, в то время как некоторые облачные приложения, такие как Figma и Gravit, даже допускают синхронную совместную работу в реальном времени.

Как перейти в облако

Возникает очевидный вопрос о том, как успешно осуществить миграцию в облако? Если вы специально ищете облачное хранилище, то начните с выбора поставщика этого сервиса, который соответствует вашим потребностям. Если вы ищете что-то быстрое, простое в настройке и использовании, обратите внимание на IDrive. Если вы не являетесь поклонником услуг по подписке, то попробуйте pCloud. Сегодня все мы избалованы возможностями выбора, поэтому оцените конкурентные преимущества и сделайте свой выбор.

Подобные поставщики облачных хранилищ — отличный выбор для людей, которые хотят использовать все преимущества миграции в облако без полной перестройки рабочего процесса. Вы продолжите работать в обычном режиме, а файлы автоматически будут синхронизироваться между вашим жестким диском и облаком. Кроме того, многие пакеты, например, такие как Adobe Creative Cloud или Autodesk Cloud, уже включают облачное хранилище непосредственно в программное обеспечение. SMB-предприятия также могут пожинать плоды миграции в облако в масштабах от простого облачного хранилища до полноценных облачных вычислений.

Однако миграция в облако требует более тщательного планирования и обдумывания. Вы должны пройти через каждый из своих рабочих процессов, выделив возможности для улучшения с помощью облачного хранилища и других форм облачных вычислений. Также надо рассмотреть любые потенциальные препятствия. Однако для большинства людей миграция в облако будет простой и понятной. Выберите поставщика, определите, какой объем облачного хранилища вам понадобится, настройте синхронизацию и наслаждайтесь гибкостью, безопасностью и душевным спокойствием.

Итоги миграции в облако

Лучшие поставщики облачных хранилищ сегодня упрощают миграцию в облако. Этот процесс включает в себя перемещение или копирование ваших файлов на защищенные серверы провайдера через интернет. Эта процедура была значительно усовершенствована и упрощена с годами. Сегодня в большинстве случаев это так же просто, как выбрать файл и перетащить его в нужное место на экране компьютера. Преимущества миграции в облако многочисленны и значительны, включая избыточность файлов и высокий уровень безопасности, а также более простой обмен файлами с коллегами и клиентами. Пользователь может начать процесс миграции со сравнения облачных провайдеров, выбора сервиса, соответствующего личным потребностям, и ручного копирования своих файлов или настройки автоматической синхронизации по желанию. При большом количестве сервисов выбор может быть непростым. Поэтому мы предлагаем вам познакомиться со списком самых лучших облачных хранилищ:

1. IDrive

Хранилище: 5 Gb — 12,5 Тb.

Бесплатное хранилище: 5 Gb.

Цена: 5 Тb — 3,48 доллара в год.

Сайт: https://www.idrive.com

Плюсы:

простой в использовании,

многофункциональный,

отличная индивидуальная поддержка.

Минусы:

некоторые бесплатные сервисы предлагают больше места.

IDrive хорошо спроектирован, доступен по цене, прост в использовании и предоставляет практически весь необходимый функционал. Вы можете создавать резервные копии своих данных на неограниченное количество устройств с синхронизацией в реальном времени. Вы также можете получить доступ к более старым копиям файлов, что удобно, если вы случайно что-то удалили. Кроме того, IDrive работает с подключенными сетевыми дисками, поэтому вы можете использовать его для резервного копирования всей системы. IDrive также может предоставить вам отчеты об активности, двухфакторную аутентификацию и сквозное шифрование. Если вы хотите работать над документами с другими пользователями, то можете быстро и легко делиться с ними синхронизированными файлами. К безопасности здесь относятся очень серьезно. Ваши данные шифруются с помощью 256-битного шифрования AES как во время передачи, так и в состоянии покоя. Поддержка клиентов доступна по телефону 5 дней в неделю, по электронной почте и в чате в режиме 24/7. Вы можете получить до 5 Gb хранилища на бесплатном плане, а платные варианты предлагают 5, 10 или 12,5 Тb.

2. pCloud

Хранилище: 10 Gb — 2 Тb.

Бесплатное хранилище: 10 Gb.

Цена: Premium 500 Gb — 3,99 доллара в месяц, Premium Plus 2 Tb — 7,99 доллара в месяц, Premium 500 Gb — 175 долларов единовременно.

Сайт: https://www.pcloud.com

Плюсы:

простой в использовании,

дешево в долгосрочной перспективе,

наличие инструментов для управления медиа.

Минусы:

нет live-чата или поддержки по телефону.

Обычно on-line услуги предоставляются дешевле в течение первого года, но затем их цена возрастает. Однако pCloud позволяет вам избежать этой проблемы, предлагая пожизненную подписку. Это дает вам 500 Gb или 2 Тb хранилища за разовый платеж всего в 175 или 350 долларов соответственно. Если вы предпочитаете платить ежемесячно или ежегодно, то и в этом случае сервис предлагает довольно низкие цены. Есть даже бесплатный тарифный план с 10 Gb дискового пространства. pCloud предлагает отличный сервис, который позволяет вам управлять своими файлами в режиме реального времени на всех ваших устройствах, используя расширение браузера или мобильное приложение. Нет ограничений на размер отдельных файлов, а резервные копии удаленных и измененных файлов хранятся до 30 дней. Кроме того, есть несколько отличных инструментов управления мультимедиа, которые вы можете использовать для изменения размера и сжатия содержимого в своей облачной учетной записи. Безопасность обеспечивается 256-битным шифрованием и двухфакторной аутентификацией. Есть хорошие функции обмена файлами и управления версиями. Также вы можете выбрать, где хранить свои данные в ЕС или США. Также обратите внимание, что офис pCloud находится в Швейцарии, которая славится строгими законами о конфиденциальности. К сожалению, в pCloud не так много высококлассных бизнес-функций, как у некоторых из конкурентов, а поддержка осуществляется только по электронной почте.

3. BigMIND by Zoolz

Хранилище: 100 Gb — 10 Тb.

Бесплатное хранилище: 100 Gb (только пробная версия).

Цена: 49,95 доллара в год за 5 Tb, включая эксклюзивное резервное копирование в облачном хранилище Zoolz.

Сайт: https://home.zoolz.co.uk

Плюсы:

вариант холодного хранения,

искусственный интеллект помогает с организацией.

Минусы:

отсутствует резервное копирование в реальном времени,

нет бесплатного варианта.

Zoolz — это простое в использовании облачное хранилище, ориентированное на предприятия, которым требуется долгосрочное архивирование данных. Здесь нет бесплатного варианта, но платные пакеты довольно доступны, а 10 Тb будет более чем достаточно для большинства пользователей. Также есть опция «холодного хранения», которая позволяет за меньшие деньги архивировать файлы, к которым вам не нужно обращаться особенно часто. Среди выдающихся функций следует отметить автоматическое резервное копирование, возможность загрузки и синхронизации с различными устройствами, а также искусственный интеллект, который группирует ваши объекты, фотографии, документы и текст для упрощения организации. Есть ряд параметров поиска, интеллектуальная фильтрация, 256-битное шифрование AES и многофакторная аутентификация. Это один из лучших вариантов облачного хранилища для бизнес-архивов.

4. Degoo Cloud

Хранилище: 100 Gb — 10 Тb.

Бесплатное хранилище: 100 Gb.

Цена: 99,99 доллара в год за 10 Тb.

Сайт: https://degoo.com

Плюсы:

100 Gb бесплатно,

сосредоточен на фотографиях,

хороший уровень безопасности.

Минусы:

серьезные ограничения для бесплатного плана.

Есть две причины выбрать Degoo Cloud. Во-первых, потому, что он разработан специально для фотографов. А во-вторых, потому, что сервис предоставляет вам чрезвычайно щедрые 100 Gb свободного места. Вдобавок к этому вы получаете 256-битное сквозное шифрование, двухфакторную аутентификацию, автоматическую загрузку, поддержку различных устройств и синхронизацию в реальном времени. Единственным недостатком является то, что вы будете видеть много рекламы. Вы можете использовать сервис только на трех устройствах, а ваша учетная запись будет аннулирована, если вы не будете использовать ее в течение 90 дней. Но на самом деле, не стоит жаловаться, поскольку все это вы получаете бесплатно. Реклама и прочие ограничения исчезают при переходе на платный план. Также в этом случае вы получаете больше места для хранения данных.

5. NordLocker

Хранилище: 3-500 Gb.

Бесплатное хранилище: 3 Gb.

Цена: 500 Gb — 7,99 доллара в месяц.

Сайт: https://nordlocker.com

Плюсы:

мощные средства защиты,

бесплатная версия.

Минусы:

нет мобильного приложения,

только 500 Gb.

Является ли защита конфиденциальности и безопасности данных вашей главной заботой? Тогда мы рекомендуем NordLocker, так как это самый надежный облачный сервис для хранения ваших файлов. Он не только предлагает более мощное шифрование, чем большинство других сервисов. Все ваши данные автоматически шифруются перед загрузкой, поэтому даже NordLocker не может их увидеть. Безопасный обмен файлами, двухфакторная аутентификация и поддержка главного пароля включены в стандартную комплектацию. Помимо мер безопасности, это очень приличная универсальная облачная служба хранения. Интерфейс хорошо продуман и удобен в использовании по сравнению с конкурентами. В бесплатном плане вы получаете 3 Gb хранилища, а при выборе премиум-плана — 500 Gb. Однако если вы хотите большего, вам нужно будет напрямую поговорить с NordLocker. Также обратите внимание, что NordLocker работает только через приложение для настольных компьютеров, поэтому вы не можете использовать сервис через мобильное приложение или расширение браузера.

6. Dropbox

Хранилище: 2 Gb без ограничений.

Бесплатное хранилище: 2 Gb.

Цена: от 9,99 доллара в месяц.

Сайт: https://www.dropbox.com

Плюсы:

простота в использовании,

отличные возможности для совместной работы,

180-дневное сохранение истории файлов.

Минусы:

дорогие платные планы.

Dropbox существует с 2008 года и завоевал достаточную популярность, поэтому, даже если вы не зарегистрировались сами, вы, вероятно, получали ссылки с него для закачки файлов от других пользователей. Главная цель сервиса — сделать совместное использование файлов безопасным и простым. Сервис является лучшим поставщиком облачных услуг для совместной работы благодаря своим командным папкам, инструментам редактирования, безопасной передаче файлов и возможности комментирования. Другие выдающиеся функции Dropbox включают интуитивно понятный интерфейс, синхронизацию в реальном времени между несколькими устройствами, 256-битное шифрование и двухфакторную аутентификацию. Dropbox также предлагает впечатляющую 180-дневную историю файлов. Бесплатная версия предлагает 2 Gb хранилища и вплоть до неограниченного объема при переходе на платные тарифы. Платные тарифы также разблокируют ведение журнала аудита, централизованные консоли администратора и средства управления сетью.

7. Apple iCloud

Хранилище: 5 Gb — 2 Тb.

Бесплатное хранилище: 5 Gb.

Цена: 2 Тb — 9,99 доллара в месяц.

Cайт: https://www.apple.com/icloud

Плюсы:

интеграция с продуктами Apple,

простота в использовании,

5 Gb бесплатно.

Минусы:

не подходит для пользователей продуктов других производителей.

Если вы делаете большую часть своей работы на устройствах Apple, то у вас уже будет доступ к iCloud и 5 Gb бесплатного хранилища. Сервис прекрасно интегрируется как с macOS, так и с iOS, что упрощает хранение и синхронизацию ваших данных, а также поиск файлов. Также есть хорошие варианты совместного использования, четкая визуальная организация и двухфакторная аутентификация. Если вам нужно больше места для хранения, вы можете получить 55 Gb за 99 центов в месяц, 200 Gb за 2,99 доллара в месяц и 2 Тb за 9,99 доллара в месяц. Однако бизнес-пользователи не найдут здесь специальных систем безопасности или расширенных функций.

8. Google Drive

Хранилище: 15 Gb — 20 Тb.

Бесплатное хранилище: 15 Gb.

Цена: 2 Tb — 10 долларов в месяц.

Сайт: https://www.google.com/drive

Плюсы:

15 Gb бесплатного хранилища,

интеграция с Android,

интеграция с G-Suite,

Минусы:

Degoo и Mega предлагают больше свободного места.

Чтобы получить доступ к облачному хранилищу Google, вам понадобится учетная запись Google, телефон на базе Android или Chromebook. Вы получите 15 Gb хранилища бесплатно. Как и следовало ожидать, сервис прекрасно интегрирован с приложениями G-Suite, такими как Gmail, Google Calendar, Google Docs и Google Sheets, что упрощает возможности редактирования, совместную работу и обмен файлами. Кроме того, если вы хотите открыть файл, для которого у Google нет приложения, он отлично справится с его поиском. С настольными приложениями для Windows и Mac, а также мобильными приложениями для iOS и Android вы можете получить доступ ко всем стандартным функциям облачного хранилища, таким как синхронизация в реальном времени, шифрование, работа в автономном режиме и сканирование документов. Вы можете восстанавливать файлы за последние 30 дней и сохранять фотографии без сжатия. Платные планы начинаются с 1,99 доллара в месяц за 100 Gb. Кроме того, вы можете получить 200 Gb за 2,99 доллара в месяц и 20 Тb за 9,99 доллара.

9. Box

Хранилище: 100 Gb — без ограничений.

Бесплатное хранилище: 10 Gb.

Цена: 100 Gb — 10 долларов в месяц.

Cайт: https://www.box.com

Плюсы:

неограниченное хранилище для большинства планов,

поддерживается 1500 приложений,

защита от потери данных.

Минусы:

ограничения на загрузку отдельных файлов.

Если вы ищете огромные объемы облачного хранилища для своей организации, вам стоит изучить Box. За исключением стартового плана, все бизнес-планы предлагают неограниченное хранилище. Обратите внимание, что на загрузку отдельных файлов существует ограничение в 5 Gb. Box предлагает ряд высочайших параметров безопасности, защиту от потери данных, инструменты для создания заметок и функции совместной работы. Существуют специальные приложения Box для Mac, Windows и Android. И поскольку сервис действует с 2005 года, Box также поддерживается множеством сторонних приложений (более 1500). Но это не лучший выбор для личного пользования. В бесплатном плане вы получаете всего 10 Gb хранилища по сравнению с 15 Gb на Google Drive, максимальный размер файла тут имеет ограничение в 250 Мb, а тарифный план Personal Pro не очень конкурентоспособен. Но для использования в бизнесе этот многофункциональный сервис с неограниченным хранилищем очень может быть полезен.

10. Mega

Хранилище: 50 Gb — 16 Тb.

Бесплатное хранилище: 50 Gb.

Цена: 2 Tb 9,99 доллара в месяц.

Сайт: https://mega.io

Плюсы:

открытый подход к технологиям,

надежные функции безопасности,

50 Gb хранилища предоставляется бесплатно.

Минусы:

приложения довольно простые.

Mega — один из лучших вариантов бесплатного облачного хранилища, предлагающий колоссальные 50 Gb. Это намного больше, чем у любого другого сервиса в нашем списке, кроме Degoo Cloud. А если вам нужно больше, вы можете получить от 1 до 16 Тb по очень низким ценам. Приложения для настольных компьютеров и мобильных устройств, а также расширения для браузера Mega имеют базовый функционал, но очень удобны. Они предлагают бесшовную синхронизацию и возможность загрузки различных приложений и расширений. Также большое внимание здесь уделяется безопасности, включая контролируемое пользователем сквозное шифрование, двухфакторную аутентификацию и шифрование конечных точек. И чат, и обмен файлами тоже зашифрованы. Компания даже публикует собственный исходный код и криптографическую архитектуру. Так что, если вы поддерживаете Open Source, это, безусловно, лучший поставщик облачного хранилища.

11. Microsoft OneDrive

Хранилище: 5 Gb — 6 Тb.

Бесплатное хранилище: 5 Gb.

Цена: Microsoft Office Online — бесплатно, Microsoft 365 Personal — 6,99 доллара в месяц, Microsoft 365 Family — 9,99 доллара в месяц.

Сайт: https://www.microsoft.com/microsoft-365

Плюсы:

5 Gb бесплатно,

интеграция с Windows,

хорошие приложения для смартфонов и Mac.

Минусы:

маленький функционал.

Если вы пользуетесь Windows 10, то обязательно будете знать о Microsoft OneDrive, поскольку он встроен прямо в операционную систему и включает 5 Gb облачного хранилища бесплатно. А если вы оформите подписку на Office 365, то получите целый 1 Tb. В качестве альтернативы вы можете получить 100 Gb без Office 365 по удивительно низкой цене. OneDrive предлагает синхронизацию в реальном времени, 30 дней для восстановления файлов, обнаружение программ-вымогателей и личное хранилище, которое защищает ключевые файлы с помощью проверки личности. Есть поддержка многостраничного сканирования, автономных папок, автоматического сохранения и редактирования фотографий на любом устройстве. Помимо использования на компьютерах с Windows, вы также можете получить приложения OneDrive для Android, iOS и macOS. OneDrive может не обладать некоторыми расширенными функциями своих бизнес-конкурентов, но он надежен и прост в использовании, а также прекрасно интегрирован в операционную систему.