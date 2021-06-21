Десятки тысяч людей призывают оставить главу Amazon Джеффа Безоса в космосе

В следующем месяце самый богатый человек планеты, глава Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) вместе со своим братом совершит 11-минутный суборбитальный полет в космос.

Но спустя всего три дня после заявления Безоса о запланированном запуске на сайте change.org появились две петиции необычного содержания. Подписавшие их пользователи, общее число которых уже превышает 55 тыс., требуют «оставить бизнесмена за пределами Земли».

«Миллиардеров не должно существовать на Земле или в космосе. Но если они выбирают последнее, то пусть там и остаются», — гласит текст одного из документов.

Некоторые из комментаторов при этом заявляют, что возврат на Землю — это привилегия, а не право. По их словам, таким людям, как Джефф Безос, Билл Гейтс, или Илон Маск на планете «нет места». В качестве основания для этого называются самые разные причины, вплоть до того, что Безос — «злой повелитель, одержимый мировым господством».