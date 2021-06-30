Dell выпустила веб-камеру UltraSharp с поддержкой видео 4К

Компания Dell представила веб-камеру UltraSharp. Устройство заключено в цилиндрический корпус. При помощи специального крепления камера может быть установлена в верхней части компьютерного монитора. Новинка, как утверждает производитель, обеспечивает наилучшее качество изображения в своем классе.

Применяется КМОП-сенсор Sony STARVIS с 8,3 млн пикселей. Возможно изменение угла поля зрения — 65, 78 и 90 градусов. Видео может передаваться в нескольких режимах. В формате 4K — скорость составляет 24 или 30 к/с, в режиме Full HD — кадровая частота может равняться 24, 30 и 60 FPS. Такие же значения доступны для формата HD.

Веб-камера совместима с компьютерами под управлением операционных систем Microsoft Windows 10 и Apple macOS. Реализован пятикратный цифровой зум. Для подключения к ПК служит порт USB Type-C. Функция Dell ExpressSign-in вместе с системой Windows Hello позволяет автоматически разблокировать компьютер по изображению лица и блокировать его, когда пользователь покидает рабочее место. Габариты устройства составляют 90 × 42 мм.

Стоимость веб-камеры Dell UltraSharp составляет ориентировочно 200 долларов.