Danske Bank назвал четыре основных риска криптовалют

Крупнейший банк Дании назвал риски цифровых валют, призвав своих клиентов проявить к ним осторожность, пишет bits.media. Danske Bank признал, что криптоактивы уже внесли значительные инновации в сферу финансовых услуг, а также отметил растущий интерес своих клиентов к криптоактивам. Danske Bank высоко оценил потенциал технологии блокчейна, но назвал несколько причин, почему следует придерживаться осторожного подхода при работе с криптовалютами.

Прежде всего, это отсутствие прозрачности, что усложняет борьбу с финансовыми преступлениями в криптовалютном пространстве и отмыванием денег. Во-вторых, банк упомянул отсутствие четкого регулирования и конкретных мер по защите трейдеров и инвесторов. В-третьих, Danske Bank отметил высокую волатильность криптовалют и их непрозрачное ценообразование. Это может затруднять понимание инвесторов, как развивается рынок, и что движет его ценой. Кроме того, для добычи определенных криптовалют требуются большие вычислительные мощности, что не соответствует философии Danske Bank, который содействует устойчивому развитию окружающей среды.

Руководство Danske Bank сообщило, что именно по этим причинам банк не рекомендует инвестировать в криптоактивы, и не будет предлагать своим клиентам никаких криптовалютных услуг или финансовых инструментов с использованием криптовалют.

Однако банк внимательно следит за развитием индустрии, и, по мере развития рынка и его регулирования, он может пересмотреть свою позицию. Банк поддерживает разработки проектов, соблюдающих требования нового законодательства Евросоюза о регулировании рынков криптоактивов (MiCA), поскольку это обеспечит более эффективный надзор за стейблкоинами и обычными цифровыми валютами.

Согласно заявлению Danske Bank, он будет относиться к клиентским средствам, полученным от инвестиций в криптовалюты, таким же образом, как к обычным депозитам. Банк сможет принять депозит, если он соответствует действующему законодательству и не нарушает правила по борьбе с отмыванием денег (AML). Кроме того, банк не станет блокировать кредитные карты, если их пользователи занимаются криптовалютной торговлей.