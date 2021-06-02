Cisco представила ряд инноваций для гибридных облаков

В ходе виртуальной конференции Future Cloud компания Cisco рассказала о развитии своей облачной стратегии и представила революционную платформу для гибридных облаков Cisco UCS® X-Series под управлением Cisco Intersight™.

Мир, в котором мы живем, гиперподключенный и распределенный, все больше полагается на облачные технологии. При этом ИТ-службам становится все сложнее обеспечивать оптимальные параметры цифрового взаимодействия для пользователей, которым требуется доступ в любом месте и в любое время. Чтобы справиться с растущей распределенностью приложений, пользователей и технического персонала, бизнес переходит на облачные операционные модели, которые обеспечивают скорость, аналитику и контроль.

Как заказчикам получить максимальную отдачу от облака

За последние шесть лет многомиллиардные инвестиции Cisco были направлены на встраивание облачных технологий во все сферы своего бизнеса. Компания фокусировалась на содействии заказчикам в построении надежных облачных стратегий для пяти основных направлений: обеспечение непрерывности бизнеса, аналитика, безопасность, взаимодействие и управление.

В ходе виртуальной конференции Future Cloud компания рассказала о развитии своей облачной стратегии по ряду перечисленных направлений, а также о том, как она помогает бизнесу подключаться, защищаться и автоматизироваться, обеспечивая бесшовное цифровое взаимодействие в современном гибридном облачном мире.

«Пользовательский опыт — ключ к успеху в цифровом мире, — говорит Тодд Найтингейл (Todd Nightingale), старший вице-президент и генеральный менеджер Группы корпоративных сетей и облачных технологий компании Cisco. — Наша основная цель — предоставлять техническим специалистам все возможности для обеспечения максимально комфортной и безопасной работы с приложениями. Только Cisco способна предложить гибридные облачные решения, средства видимости, анализа и автоматизации, необходимые для скорейшего реального внедрения облачных технологий».

Отметим ряд представленных гибридных облачных инноваций.

Операции в гибридном облаке Новые решения Cisco UCS ® X — Series . Более 50 тыс. заказчиков во всем мире используют в дата-центрах систему унифицированных вычислений Cisco Unified Computing System™ (UCS). Cisco UCS X, полностью интегрированная с Cisco Intersight – это первая система, ориентированная на использование в гибридных облачных средах. Решение, которое объединило лучшие характеристики стоечных и блейд систем с революционной технологией UCS X-Fabric, уже сегодня обеспечивает выполнение разнообразных рабочих нагрузок и на ближайшие десять лет готово к очередным инновациям в области процессоров, ускорителей и межсетевых взаимодействий. Intersight Cloud Orchestrator предлагает практически не требующую программирования, простую в использовании базовую среду автоматизации для упрощения и ускорения комплексных процессов, с тем чтобы облегчить ИТ-службам решение задач по оркестрации инфраструктуры и рабочих нагрузок и ускорения доставки сервисов. Intersight Workload Engine — мощная платформа для современных облачных рабочих нагрузок. Построенная на основе технологии виртуализации KVM и Kubernetes платформа использует контейнерную виртуализацию и является операционной средой Cisco для платформы Hyperflex™ с обеспечением управления на основе подхода SaaS. Cisco Service Mesh Manager — новое расширение для Intersight Kubernetes Service, обеспечивающее глубокий обзор и упрощенное управление, безопасность на основе правил и интуитивную визуализацию сервисных топологий в кластерах K8s в локальных и облачных средах. Инфраструктура Cisco Cloud ACI , доступная в облаках AWS и Azure, теперь появится и в облаке Google Cloud (общая доступность запланирована на осень 2021 г.). Общие политики и операционная модель Cloud ACI® существенно снижают стоимость и упрощают управление гибридными и мультиоблачными рабочими нагрузками.



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Обзор и аналитика

Интеграция решения облачной и интернет-аналитики ThousandEyes с коммутаторами Cisco Catalyst® 8000 Edge для SD-WAN и Cisco Nexus® 9000 для ЦОД предоставляет заказчикам ценные сведения о состоянии сети и производительности приложений. Мониторинг осуществляется в сетях кампусов, филиалов и ЦОД, а также в каждой точке WAN-сети между пользователем и приложениями.

решения облачной и интернет-аналитики с коммутаторами Cisco Catalyst® 8000 Edge для SD-WAN и Cisco Nexus® 9000 для ЦОД предоставляет заказчикам ценные сведения о состоянии сети и производительности приложений. Мониторинг осуществляется в сетях кампусов, филиалов и ЦОД, а также в каждой точке WAN-сети между пользователем и приложениями. Nexus Dashboard Orchestrator — единый центр управления для конфигурирования и управления общими политиками для ЦОД с инфраструктурой ACI, облаков AWS и Microsoft Azure, а также Google Cloud (анонсируемая поддержка появится осенью 2021 г.).

Услуги подразделения Customer Experience (CX) для облака

CX Business Critical Services for Cloud — консалтинговые и технические услуги для проектирования, планирования, внедрения и оптимизации цифровых преобразований.

— консалтинговые и технические услуги для проектирования, планирования, внедрения и оптимизации цифровых преобразований. CX Intersight Workload Optimizer Services — услуги оптимизации потребления ресурсов облачными приложениями.

— услуги оптимизации потребления ресурсов облачными приложениями. CX Advanced Services for ThousandEyes and SD—WAN — услуги оптимизации взаимодействия с облачными решениями; высококвалифицированное проектирование и интеграция уменьшают сложность проектов и ускоряют получение эффекта.

Решения Custom Quick Start Solutions предлагают услуги сквозной автоматизации и инфраструктуру как код (infrastructure-as-a-code, IaaC).