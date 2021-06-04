Cisco расскажет, как раскрыть потенциал бизнеса в гибридном мире
8 июня Cisco проведет онлайн-мероприятие для заказчиков и партнеров Hybrid Work, посвященное перспективам совместной работы в гибридном мире и развитию платформы Cisco Webex. На мероприятии выступит глава Cisco Чак Роббинс (Chuck Robbins), а также другие топ-менеджеры компании. Для участия необходимо зарегистрироваться.
Участники Hybrid Work узнают, на какие инновации в области совместной работы Cisco будет делать ставку ближайшие месяцы и годы. Эти продукты и решения помогут заказчикам раскрыть свой потенциал, они обеспечат информационную безопасность, гибкость при взаимодействии с коллегами, полное погружение в контент при удаленных совещаниях, доступную техническую поддержку и простоту управления устройствами. Также представители Cisco расскажут о том, как решения компании помогут сотрудникам безопасно вернуться в офисы и организовать максимально комфортную и продуктивную рабочую среду.
«Работа перестала быть местом, куда мы ходим. Теперь работа — это то, что мы делаем в любом удобном для нас месте, — говорит Максим Репин, руководитель подразделения Cisco по продвижению технологий для совместной работы в России и СНГ. — Правильно построенный механизм гибридной работы способствует повышению эффективности сотрудников и воплощению в жизнь их профессиональных целей. Мы приглашаем к участию наших коллег и партнеров, заинтересованных в совершенствовании гибридного формата и создании рабочей платформы, форсирующей развитие бизнеса».