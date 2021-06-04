Cisco расскажет, как раскрыть потенциал бизнеса в гибридном мире

8 июня Cisco проведет онлайн-мероприятие для заказчиков и партнеров Hybrid Work, посвященное перспективам совместной работы в гибридном мире и развитию платформы Cisco Webex. На мероприятии выступит глава Cisco Чак Роббинс (Chuck Robbins), а также другие топ-менеджеры компании. Для участия необходимо зарегистрироваться.

Участники Hybrid Work узнают, на какие инновации в области совместной работы Cisco будет делать ставку ближайшие месяцы и годы. Эти продукты и решения помогут заказчикам раскрыть свой потенциал, они обеспечат информационную безопасность, гибкость при взаимодействии с коллегами, полное погружение в контент при удаленных совещаниях, доступную техническую поддержку и простоту управления устройствами. Также представители Cisco расскажут о том, как решения компании помогут сотрудникам безопасно вернуться в офисы и организовать максимально комфортную и продуктивную рабочую среду.