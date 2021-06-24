Братья из Южной Африки исчезли с 3,6 млрд. долларов в биткоинах

Братья из Южной Африки исчезли вместе с биткоинами на сумму 3,6 млрд. долларов, вложенными инвесторами в их криптовалютную платформу Africrypt, пишет Bloomberg. Юридическая фирма из Кейптауна, нанятая инвесторами, заявила, что не может найти братьев, и сообщила об этом «Ястребам», элитному подразделению национальной полиции.

Исчезновение около 69 тыс. биткоинов может оказаться самой большой аферой с криптовалютой. Инцидент может заставить власти навести порядок на рынке на фоне участившихся случаев мошенничества.

Первые признаки проблем на платформе Africrypt появились еще в апреле, когда биткоин взлетел до рекордного уровня. Главный операционный директор компании Амир Каджи (Ameer Cajee), старший из двух братьев, сообщил клиентам, что компания стала жертвой взлома. Он попросил их не сообщать об инциденте в полицию или юристам, так как это может замедлить процесс восстановления пропавших средств. Но некоторые скептически настроенные инвесторы все-таки связались с юридической фирмой Hanekom Attorneys, а отдельная группа запустила в отношении Africrypt процедуру банкротства. Расследование показало, что средства Africrypt были выведены с ее южноафриканских счетов и клиентских кошельков. Криптовалюта была раздроблена на небольшие пулы биткоинов, чтобы сделать ее практически неотслеживаемой.

Амир Каджи и его 20-летний брат Раис (Raees) создали Africrypt в 2019 году, и поначалу компания принесла инвесторам огромную прибыль. Сейчас же звонки на мобильные номера братьев переадресовываются в голосовую почту. Сайт компании не работает. На данный момент местоположение братьев неизвестно. Ожидается, что они в ближайшее время попытаются конвертировать украденную криптовалюту на одной из бирж.