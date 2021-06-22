Более 100 000 абонентов Azercell получили месячный интернет-пакет объемом в 5 Gb

Кампания Azercell, в рамках которой абоненты могут получить интернет-пакет объемом в 5 Gb, продолжается. В рамках кампании, запущенной в октябре прошлого года, были заменены SIM-карты более 100 тысяч абонентов Azercell. Каждый из них получил новую SIM-карту с поддержкой 4G, а также месячный интернет-пакет объемом в 5 Gb.

Вызовы современности заставляют использовать высокие технологии в любой области (в банковском деле, транспорте, сферах безопасности и здравоохранения, коммунальном хозяйстве и др.). В настоящее время сеть 4G Azercell обеспечивает скорость загрузки данных до 240 Мбит/с и скорость передачи — до 95 Мбит/с. Технология 4G позволяет пользователям с большим удобством и на высокой скорости смотреть мобильное телевидение, пользоваться видеоконференцсвязью, играть в онлайн-игры, запускать различные приложения и совершать непрерывные голосовые вызовы, просматривать большие объемы видео в более высоком качестве, быстрее загружать и передавать файлы и т.д.

Для того, чтобы воспользоваться преимуществами 4G, у абонента должен быть мобильный телефон с поддержкой данного стандарта связи, и SIM-карта с поддержкой технологии USIM. Чтобы проверить, есть ли у SIM-карты эта функция, достаточно с вашего номера отправить SMS со словом «4G» на номер 2525. Если ваша SIM-карта не поддерживает 4G, то дубликат номера с поддержкой этой технологии можно получить бесплатно, обратившись в ближайший центр обслуживания клиентов Azercell или в офис дилеров. В этом случае абоненты Azercell также получат месячный интернет-пакет объемом в 5 Gb в качестве единовременного бонуса. Обратите внимание, что кампания распространяется только на абонентов, использующих SIM-карты без 4G поддержки.