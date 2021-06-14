Blizzard сообщила сроки выхода Diablo II: Resurrected

Студия Blizzard сообщила, что переиздание популярной игры Diablo II Resurrected выйдет 23 сентября.

Игра будет доступна на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Предзаказать игру можно уже сейчас. Все, кто оформит предзаказ на Resurrected, получат доступ к финальному тестированию тайтла, которое пройдет в августе. Это будет готовая версия RPG, только с пятью доступными классами из семи.

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В Resurrected будет современная графика, но игроки смогут переключиться на оригинальную, сохранив прогресс в игре на любой платформе.