Бесплатное приложение NVIDIA Canvas превратит ваши наброски в реалистичные картины

Компания NVIDIA выпустила бесплатную бета-версию приложения Canvas для ПК, которое способно рисовать красивые пейзажи, при этом используя в качестве «источника вдохновения» наброски пользователя.

Опробовать инструмент в работе могут все желающие — нужна видеокарта из серий GeForce RTX, NVIDIA RTX, Quadro RTX или TITAN RTX. Кроме того, для работы ПО потребуется ОС Windows 10 и графический драйвер версии 460.89 или более новый. Бета-версия Canvas доступна для загрузки на сайте компании. Технология настолько проста, что позволит создавать потрясающие цифровые пейзажи даже детям, имеющим компьютеры с достаточно мощным железом.

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Canvas использует для работы возможности нейронной сети GauGAN AI, которую специалисты NVIDIA предварительно обучили с помощью 5 млн. изображений. Вице-президент компании назвал разработку NVIDIA «умной кистью». Пользователю достаточно просто обозначить на эскизе необходимые элементы вроде облаков, воды или травы — готовые текстуры приложение вписывает в будущий пейзаж. Бета-версия позволяет опробовать 15 различных материалов.

Финальная версия Canvas сможет создавать максимально реалистичные картины, вплоть до того, что камни и деревья будут отражаться в воде. Можно будет менять целые сегменты материалов — например, сделать вместо летнего поля, покрытого травой, зимнее поле со снегом. Также будут доступны различные стилистические фильтры. Готовую работу можно сохранить в формате PSD для дальнейшей обработки в Photoshop.