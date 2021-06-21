21.06.2021

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Bank of America и Роберт Кийосаки ожидают взрыв биткоин-пузыря

Bank of America

Как заявил один из крупнейших американских банков Bank of America, результаты опроса, проведенного в этом месяце среди управляющих фондами, показали, что более 80% считают биткоин финансовым пузырем, который в конечном итоге лопнет.

Такой же позиции придерживается американский предприниматель, финансовый обозреватель на Yahoo Finance, автор ряда книг по инвестированию — Роберт Кийосаки (Robert Kiyosaki).

Биткоин рухнет в ближайшее время - Bank of America

«Самый большой пузырь в мировой истории становится больше. Приближается крупнейших крах в истории».

Он также порекомендовал покупать больше золота и серебра, при этом спрогнозировал падение курса биткоина до 24 тыс. долларов.

Отметим, что из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs на прошлой неделе изменил свою позицию относительно криптовалюты, заявив, что биткоин не является надежным средством сбережения.

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