Azercell предоставляет высококачественную мобильную сеть на ЕВРО-2020!

ООО «Azercell Telecom» обеспечивает своих абонентов современными и качественными услугами связи во время игр ЕВРО-2020 в Баку. Лидирующий мобильный оператор провел соответствующую работу по модернизации и усилению сети на Бакинском олимпийском стадионе, а также на прилегающих территориях.

Стремясь предоставить футбольным фанатам лучший клиентский опыт, Azercell увеличил емкость сети в районе стадиона в несколько раз. Отметим, что общая инфраструктура мобильной сети внутри стадиона была построена Azercell, благодаря чему он оснащен инновационными сетевыми решениями компании. Мобильная базовая станция радиосвязи Azercell в настоящее время также работает в этом районе. Предлагая услуги высокоскоростного мобильного интернета на стадионе, Azercell позволяет болельщикам сразу же делиться своими впечатлениями от игр и осуществлять прямые трансляции в социальных сетях.

Работа, проделанная в рамках технической подготовки к чемпионату ЕВРО-2020, коснулась и отелей, в которых проживают гости столицы. Проводятся работы по проверке качества сети на станциях, обеспечивающих мобильную связь в этих отелях. Кроме того, Azercell находится в постоянном контакте с зарубежными операторами-партнерами и регулярно проводит соответствующие тесты, чтобы обеспечить комфорт пользователей роуминг-услуг.

Напомним, что ООО «Azercell Telecom», развернувший первую мобильную инфраструктуру на освобожденных территориях, охватывает 94% территории страны и 98,7% населения. Только за последние 2 года покрытие сети LTE лидирующего оператора мобильной связи увеличилось с 35,9% до 85,5%, а географическое покрытие — с 22,5% до 73,3%. В настоящее время функционируют 2775 базовых станций радиосвязи, работающих с этой технологией.