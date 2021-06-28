Азербайджанские школьники завоевали две бронзовые медали на IOI 2021

Завершилась 33-я Международная олимпиада по информатике IOI 2021. В этом году олимпиада прошла в режиме on-line с 19 по 25 сентября. Данное решение, как и в прошлом году, было принято в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В этом году олимпиада проводилась на базе Компьютерной Школы при Национальном университете Сингапура.

Победителям олимпиады были вручены бронзовые, серебряные и золотые медали. Среди них 30 человек награждены золотыми, 58 — серебряными и 85 — бронзовыми медалями. Член сборной США Минъян Дэн (Mingyang Deng) показал самые высокие результаты на соревновании. Два участника от Азербайджана завоевали бронзовые медали: Азиз Гусейнов и Саид Насибов. Итого, в общем зачете с момента начала участия в IOI у нашей страны 1 серебряная и 9 бронзовых медалей.

В этом году в олимпиаде участвовал 351 школьника из 88 стран. Здесь вы можете найти итоговые таблицы командных и индивидуальных состязаний.

ІОІ — соревнование, которое собирает сильнейших молодых программистов со всего мира, каждый из которых будет бороться за интеллектуальное первенство мирового уровня. ІОІ проводится под эгидой ЮНЕСКО с 1989 года и является одним из наиболее престижных интеллектуальных соревнований школьников. Проведение международной олимпиады по информатике было инициировано на 24-й Генеральной конференции Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры в Париже. По своей популярности олимпиада не уступает аналогичной олимпиаде по математике IMO. Основная цель Международной олимпиады по информатике — выявление и поддержка школьников, талантливых в области информатики и информационных технологий из разных стран. Основной руководящий орган IOI — Генеральная Ассамблея (международное жюри).