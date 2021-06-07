07.06.2021

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Австралийский электрический мультикоптер Copterpack совершил первый пилотируемый полет

Copterpack

В Австралии создали зеленую альтернативу реактивным ранцам, которые работают на ископаемом топливе. Кроме того, первый двухвинтовой электрический пилотируемый мультикоптер Copterpack уже успели протестировать.

По конструкции Copterpack похож на построенный в Новой Зеландии реактивный ранец Martin. В электрическом мультикоптере используются два ротора, диаметр обоих составляет около 90 см. Они соединяются с помощью трубок из углеродного волокна с жестким каркасом рюкзака с подвешенными под ним аккумуляторными батареями и парой плоских подлокотников с ручным управлением.

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