Австралийский электрический мультикоптер Copterpack совершил первый пилотируемый полет

В Австралии создали зеленую альтернативу реактивным ранцам, которые работают на ископаемом топливе. Кроме того, первый двухвинтовой электрический пилотируемый мультикоптер Copterpack уже успели протестировать.

По конструкции Copterpack похож на построенный в Новой Зеландии реактивный ранец Martin. В электрическом мультикоптере используются два ротора, диаметр обоих составляет около 90 см. Они соединяются с помощью трубок из углеродного волокна с жестким каркасом рюкзака с подвешенными под ним аккумуляторными батареями и парой плоских подлокотников с ручным управлением.