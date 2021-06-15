ASUS Chromebook Flip CM5 — игровой хромбук на AMD Ryzen для облачного гейминга

Компания ASUS представила тонкий ноутбук на Chrome OS, который позиционируется как игровая модель. Chromebook Flip CM5 ориентирован на облачный гейминг и может похвастаться мощной аппаратной платформой.

Новинка оснащена 15,6-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением Full HD, максимальной яркостью 250 нит и углами обзора 178°. Крышка устройства откидывается на 360 градусов, благодаря чему ноутбук можно использовать в качестве планшета. Специальная конструкция петель Ergolift приподнимает корпус устройства во время набора текста, уменьшая нагрузку на запястья пользователя.

В основу ноутбука лег процессор AMD Ryzen 5 3500C, который работает в связке с 8 Gb оперативной памяти и 128 Gb SSD-накопителем. Кроме того, компания выпустила и более доступную версию, которая предлагает пользователям процессор Ryzen 3 3250C, 4 Gb ОЗУ и 64 Gb eMMC-накопитель. ASUS заявляет, что обе модели полностью совместимы с облачными игровыми сервисами Google Stadia и GeForce Now.

Об игровой направленности ноутбука свидетельствует акцент на клавишах WASD, кнопке питания и регулировке громкости. Заявленная автономность составляет до 10 часов. Имеются модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, встроенная акустика Harman Kardon, чипы безопасности Titan C и клавиатура оснащенная подсветкой. На корпусе есть порты USB 3.2 Gen 2 Type-A, USB 3.2 Gen 2 Type-C, HDMI 1.4, а также слот для карт microSD.

Стоимость базовой версии ASUS Chromebook Flip CM5 с 4/64 Gb памяти составляет 499 долларов, цена старшей модели будет объявлена позднее.