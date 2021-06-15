15.06.2021

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ASUS Chromebook Flip CM5 — игровой хромбук на AMD Ryzen для облачного гейминга

ASUS Chromebook Flip CM5

Компания ASUS представила тонкий ноутбук на Chrome OS, который позиционируется как игровая модель. Chromebook Flip CM5 ориентирован на облачный гейминг и может похвастаться мощной аппаратной платформой.

Новинка оснащена 15,6-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением Full HD, максимальной яркостью 250 нит и углами обзора 178°. Крышка устройства откидывается на 360 градусов, благодаря чему ноутбук можно использовать в качестве планшета. Специальная конструкция петель Ergolift приподнимает корпус устройства во время набора текста, уменьшая нагрузку на запястья пользователя.

В основу ноутбука лег процессор AMD Ryzen 5 3500C, который работает в связке с 8 Gb оперативной памяти и 128 Gb SSD-накопителем. Кроме того, компания выпустила и более доступную версию, которая предлагает пользователям процессор Ryzen 3 3250C, 4 Gb ОЗУ и 64 Gb eMMC-накопитель. ASUS заявляет, что обе модели полностью совместимы с облачными игровыми сервисами Google Stadia и GeForce Now.

Об игровой направленности ноутбука свидетельствует акцент на клавишах WASD, кнопке питания и регулировке громкости. Заявленная автономность составляет до 10 часов. Имеются модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, встроенная акустика Harman Kardon, чипы безопасности Titan C и клавиатура оснащенная подсветкой. На корпусе есть порты USB 3.2 Gen 2 Type-A, USB 3.2 Gen 2 Type-C, HDMI 1.4, а также слот для карт microSD.

Стоимость базовой версии ASUS Chromebook Flip CM5 с 4/64 Gb памяти составляет 499 долларов, цена старшей модели будет объявлена позднее.

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