Asan İmza и Цифровой Торговый Хаб Азербайджана были презентованы на Европейском Форуме по электронной подписи

10 июня 2021 года состоялась крупнейшая европейская международная конференция в сфере электронных доверительных услуг и услуг в сфере безопасности — Европейский форум по Электронной подписи и Доверительным Услугам (EFPE — European Forum on Electronic Signature and Trust Services). EFPE является платформой, которая специализируется на электронных доверительных услугах, включая электронную подпись и инфраструктуру открытых ключей, а также электронную идентификацию и цифровую безопасность. На протяжении двух десятилетий EFPE объединяет экспертов и профессионалов в области юриспруденции, технологий и практики для применения электронных доверительных услуг.

Повесткой EFPE конференции этого года была — «Электронная идентификация и доверительные услуги как будущее цифровой экономики». Более 700 экспертов со всего мира приняли участие в онлайн-мероприятии. Поддерживающие электронную трансформацию, известные представители частных компаний и общественных организаций со всего мира резюмировали о том, как пандемия COVID-19 повлияла на развитие безбумажных услуг.

Среди спикеров EFPE 2021, были представители авторитетных международных компаний и организаций, таких как Европейская комиссия, Международная организация по стандартизации (ISO, США), Европейский институт по стандартизации в области электросвязи (ETSI), Samsung Electronics (Польша), Cosmos Corporation (Япония), Asseco Data Systems, Управление информационной безопасности (BSI, Германия) и многие другие.

Г-жа Яна Кримпе, генеральный директор и учредитель компании B.EST Solutions, выступила с докладом на тему: «Доверительные услуги объединяют страны: электронный идентитет — основа трансграничной и электронной торговли, и цифровой трансформации». Г-жа Кримпе представила достижения Азербайджана в области цифровой трансформации, предоставление доверительных услуг, мобильный идентитет — Asan İmza, Цифровой Торговый Хаб Азербайджана (ЦТХ) и трансграничные модели электронной торговли. Она отметила, что внедрение в Азербайджане инновационной технологии мобильного идентитета (Asan İmza) было добавлено в лучшие практики многочисленных отчетов международных организаций в качестве инструмента обеспечения доступности, инклюзивности и прозрачности в предоставлении услуг для населения. Пользователи услуги Asan İmza имеют доступ к более чем 1000 электронных услуг, предоставляемых со стороны государственных и частных секторов.

Эксперт также представила информацию о ЦТХ — это консорциум государственно-частного партнерства между Центром анализа Экономических Реформ и Коммуникаций, PASHA Bank, B.EST Solutions и AzerTelecom. ЦТХ является платформой, где встречаются представители государственного и частного сектора для создания благоприятной деловой среды для цифровых резидентов, фрилансеров и предпринимателей. Г-жа Кримпе подчеркнула важность проекта ЦТХ не только в регионе, а также на глобальном уровне. Г-жа Кримпе также отметила, что дальнейшее развитие ЦТХ будет способствовать ускоренному восстановлению страны с помощью цифровых технологий в социальном, экономическом и финансовом секторах в постковидный период. Эксперт также подчеркнула важность проекта мобильного Резидентства. С помощью мобильного Резиденства предприниматели смогут учредить компанию в Азербайджане независимо от географического месторасположения и воспользоваться значимыми электронными услугами на расстоянии.

Также, Кримпе участвовала в качестве эксперта в дискуссионной панели: «Являются ли электронный идентитет и доверительные услуги будущим цифровой экономики?», модератором которой был г-н Славомир Горниак — старший эксперт по вопросам кибербезопасности в ENISA, Участники дискуссионной группы обсудили перспективы трансграничных моделей взаимного признания между ЕС и третьими странами; новые положения eIDAS, Европейские Цифровые Кошельки для Идентификации, новую концепцию электронных идентификационных систем, электронные регистры для обеспечения правовой доказуемости, дополнительная защита личных данных, сертификация в соответствии с Европейским законом о кибербезопасности.

Г-жа Кримпе выступила с докладом о существующих доверительных услугах Азербайджана и рассказала о разных трансграничных моделях для взаимного признания электронных подписей. Также, эксперт рассказала о мероприятиях касательно Рамочного соглашения по упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, представленной со стороны Экономической и социальной комиссией Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). Это соглашение способствует созданию трансграничных механизмов взаимного признания данных и документов в электронной форме для э-торговли между участниками и позволяет им заключать двусторонние и многосторонние соглашения о механизмах по осуществлению взаимного признания.

Расширенную информацию про конференцию можно получить здесь.