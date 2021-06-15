Apple запустила платные подписки для подкастов

Компания Apple во время своей апрельской презентации анонсировала обновление сервиса Podcasts. Теперь же сообщается, что компания официально запустила сервис платных подписок на подкасты. Обновление должно было появиться в 170 странах изначально с мая, но по определенным причинам его релиз затянулся.

У каждого подкаста появилась отдельная страничка, которую можно красиво оформить, также стали доступны новые рекомендации. Существенным нововведением стала система подписок, которая позволит авторам монетизировать свое творчество. Авторы смогут устанавливать свои собственные цены и решать, какие привилегии получат платные подписчики, например, прослушивание без рекламы и эксклюзивные выпуски.

Со всех подписок, организованных через платформу Apple, авторы получат 70% от отчислений пользователей. Apple будет получать 30% от дохода подкастеров в первый год действия подписки, затем — 15%. При этом создатели контента могут генерировать доход с рекламы и других платформ.

Подписки Apple Podcast также включают возможность создавать каналы, которые представляют собой набор различных шоу на одной странице.

Апдейт уже стал доступен, поэтому на страничках определенных подкастов можно увидеть предложение оформить подписку. Цены начинаются от 49 центов.