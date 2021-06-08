Apple представила самое большое программное обновление Apple Watch этого года

На всемирной конференции для разработчиков WWDC 2021 компания Apple представила новую мобильную платформу для smart-часов Apple Watch — watchOS 8. Были переработаны некоторые фирменные приложения и добавлены новые функции, включая расширенные функции для здоровья, улучшенное приложение Breathe и новое приложение Mindfulness.

В watchOS 8 появилась возможность устанавливать фотографии с лицами людей в качестве фона циферблата, выставляя отображение часов за или перед человеком на снимке. Как и в iOS 15, добавлена поддержка функции Focus, ограничивающая входящие уведомления в зависимости от того, чем занят человек в конкретный момент. Отвечать на сообщения, управляя курсором, теперь можно с помощью колесика Digital Crown. Добавлена возможность устанавливать несколько циферблатов одновременно, а режим Always-on теперь поддерживается большим количеством приложений.

Много предустановленных программ изменились, в том числе Photos , Apple Music, «Контакты», «Карты» и другие. На смену «Дыханию» пришло приложение Mindfulness с новыми эффектами для дыхательных упражнений и медитации. В рамках сервиса Apple Fintess+ появятся новые режимы тренировки, включая тай-чи и пилатес.

Обновленный сервис «Здоровье» теперь умеет отслеживать частоту дыхания и предупреждать в случае отклонения от нормы. Приложение научилось определять устойчивость ходьбы и предупреждать человека о вероятном падении до того, как оно случилось. Для этого учитываются скорость перемещения, длина шагов, их время, изменения в равновесии и другие показатели. Вместе с этим предлагаются советы и упражнения для предотвращения падений.

Новое приложение Find Items позволит искать различные вещи через Find My («Локатор»), а Apple Wallet — хранить электронные ключи от апартаментов в отелях, автомобильные ключи и так далее.

Новая платформа watchOS 8 станет доступна всем пользователям Apple Watch осенью этого года начиная с Watch Series 3, объединенных в пару с iPhone 6s или новее под управлением iOS 15.