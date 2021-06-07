Apple представила новую мобильную платформу для iPhone — iOS 15
На ежегодной конференции для разработчиков Worldwide Developers Conference 2021 (WWDC) компания Apple представила новую мобильную платформу для iPhone — iOS 15.
Главные изменения операционной системы:
FaceTime
Большое внимание было уделено новшествам в сервисе видеозвонков FaceTime.
- Пользователи смогут создавать ссылки: созваниваться можно будет не только с устройств Apple, а с любых гаджетов на базе Windows и Android;
- Приложение получит поддержку пространственного аудио Spatial Audio и фильтрацию голоса от лишнего шума;
- Во время звонков пользователи смогут делиться изображением экрана, а также одновременно смотреть фильмы, слушать музыку и смотреть тиктоки. Функция SharePlay на старте будет работать с Disney+, Hulu, HBO Max и Twitch.
Уведомления
- Будут доступны три режима «не беспокоить»: «работа», «личное» или «отдых». При каждом режиме будут приходить определенные уведомления — игры не будут мешать работе, а работа отдыху. Функция включается на всех устройствах пользователя одновременно;
- Новая группировка уведомлений;
- Режим «Не беспокоить» будет отображаться в «Сообщениях».
iMessage
- Можно будет присылать коллажи или «стопки» фото;
- Все изображения из сообщений будут храниться в разделе Shared with You;
- Появится поддержка шеринга из других сервисов Apple.
Другие новшества
- Появилась функция Live Text, позволяющая пользователям выделять и выбирать текст на изображениях, а также переводить его, копировать в документы, и многое другое. Live Text работает в Photos и другими приложениями;
- Русский язык в Quickpath;
- Программа «цифрового наследства»: пользователь может оставить свой аккаунт в наследство выбранным пользователям;
- Камера iOS сможет определять текст на снимках, также будет распознавание растений и животных. Пока что доступно семь языков;
- В Spotlight появится поиск и выдача по фото, знаменитостям и контактам;
- В «Воспоминаниях» в Photos появилась поддержка Apple Music;
- Обновленное приложение погоды: карта и графики;
- Обновленное приложение карт: детальные карты нового формата для некоторых крупных городов и расписание общественного транспорта;
- Siri сможет зачитывать важные уведомления в наушники;
- AirPods можно будет искать через «Локатор». Также появится уведомление, если пользователь забыл взять наушники;
- Появится голосовой поиск в Safari;
- В iCloud можно будет добавить доверенных людей, которые могут помочь разблокировать устройство со своего смартфона;
- Новая вкладка в настройках — App Privacy Report. Будет показано, куда конкретное приложение отправляло данные.