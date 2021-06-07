На ежегодной конференции для разработчиков Worldwide Developers Conference 2021 (WWDC) компания Apple представила новую мобильную платформу для iPhone — iOS 15.

Главные изменения операционной системы:

FaceTime

Большое внимание было уделено новшествам в сервисе видеозвонков FaceTime.

Пользователи смогут создавать ссылки: созваниваться можно будет не только с устройств Apple, а с любых гаджетов на базе Windows и Android;

Приложение получит поддержку пространственного аудио Spatial Audio и фильтрацию голоса от лишнего шума;

Во время звонков пользователи смогут делиться изображением экрана, а также одновременно смотреть фильмы, слушать музыку и смотреть тиктоки. Функция SharePlay на старте будет работать с Disney+, Hulu, HBO Max и Twitch.

Уведомления

Будут доступны три режима «не беспокоить»: «работа», «личное» или «отдых». При каждом режиме будут приходить определенные уведомления — игры не будут мешать работе, а работа отдыху. Функция включается на всех устройствах пользователя одновременно;

Новая группировка уведомлений;

Режим «Не беспокоить» будет отображаться в «Сообщениях».

iMessage

Можно будет присылать коллажи или «стопки» фото;

Все изображения из сообщений будут храниться в разделе Shared with You;

Появится поддержка шеринга из других сервисов Apple.

Другие новшества

Появилась функция Live Text, позволяющая пользователям выделять и выбирать текст на изображениях, а также переводить его, копировать в документы, и многое другое. Live Text работает в Photos и другими приложениями;