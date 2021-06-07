07.06.2021

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Apple представила новую мобильную платформу для iPhone — iOS 15

iOS 15 Apple

На ежегодной конференции для разработчиков Worldwide Developers Conference 2021 (WWDC) компания Apple представила новую мобильную платформу для iPhone — iOS 15.

iOS 15

Главные изменения операционной системы:

FaceTime

Большое внимание было уделено новшествам в сервисе видеозвонков FaceTime.

  • Пользователи смогут создавать ссылки: созваниваться можно будет не только с устройств Apple, а с любых гаджетов на базе Windows и Android;
  • Приложение получит поддержку пространственного аудио Spatial Audio и фильтрацию голоса от лишнего шума;
  • Во время звонков пользователи смогут делиться изображением экрана, а также одновременно смотреть фильмы, слушать музыку и смотреть тиктоки. Функция SharePlay на старте будет работать с Disney+, Hulu, HBO Max и Twitch.

Уведомления

  • Будут доступны три режима «не беспокоить»: «работа», «личное» или «отдых». При каждом режиме будут приходить определенные уведомления — игры не будут мешать работе, а работа отдыху. Функция включается на всех устройствах пользователя одновременно;

Apple

  • Новая группировка уведомлений;
  • Режим «Не беспокоить» будет отображаться в «Сообщениях».

iMessage

  • Можно будет присылать коллажи или «стопки» фото;
  • Все изображения из сообщений будут храниться в разделе Shared with You;
  • Появится поддержка шеринга из других сервисов Apple.

Другие новшества

  • Появилась функция Live Text, позволяющая пользователям выделять и выбирать текст на изображениях, а также переводить его, копировать в документы, и многое другое. Live Text работает в Photos и другими приложениями;

Apple

  • Русский язык в Quickpath;
  • Программа «цифрового наследства»: пользователь может оставить свой аккаунт в наследство выбранным пользователям;
  • Камера iOS сможет определять текст на снимках, также будет распознавание растений и животных. Пока что доступно семь языков;
  • В Spotlight появится поиск и выдача по фото, знаменитостям и контактам;
  • В «Воспоминаниях» в Photos появилась поддержка Apple Music;
  • Обновленное приложение погоды: карта и графики;
  • Обновленное приложение карт: детальные карты нового формата для некоторых крупных городов и расписание общественного транспорта;
  • Siri сможет зачитывать важные уведомления в наушники;
  • AirPods можно будет искать через «Локатор». Также появится уведомление, если пользователь забыл взять наушники;
  • Появится голосовой поиск в Safari;
  • В iCloud можно будет добавить доверенных людей, которые могут помочь разблокировать устройство со своего смартфона;
  • Новая вкладка в настройках — App Privacy Report. Будет показано, куда конкретное приложение отправляло данные.
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