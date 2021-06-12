12.06.2021

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Apple назвала победителей премии Design Award 2021

Apple Design Awards 2021

Компания Apple объявила победителей конкурса Apple Design Awards 2021 года. Победители были выбраны из списка 36 финалистов в шести различных категориях.

В 2021 году лауреатами премии бренда в каждой из категорий стали сразу по два номинанта.

Инклюзивность

Apple Design Awards 2021

Победителями здесь назвали HoloVista, приложение для смешанной реальности с большим количеством инклюзивных функций, и программа озвучивания текста Voice Dream Reader с поддержкой более 20 языков.

Радость и веселье

Apple Design Awards 2021

Здесь победили две игры: казуальный и приятный платформер Little Orpheus и набор детских мини-игр Pok Pok Playroom.

Интерактивность

Apple Design Awards 2021

Победителями назвали популярное приложение погоды Carrot Weather с настраиваемыми виджетами и игру Bird Alone с интересным жестовым управлением, необычным использованием уведомлений и музыкой, которая меняется в зависимости от времени года, дня и погоды в реальном мире.

Социальное влияние

Победу одержал сервис Be My Eyes, помогающий слабовидящим людям идентифицировать предметы с помощью волонтеров со всего мира. Аудитория сервиса насчитывает более 300 тыс. пользователей, а также более 4,5 млн. волонтеров. А также Alba: A Wildlife Adventure — игра, которая учит вежливому отношению к природе. За каждую проданную копию разработчики сажают дерево в рамках проекта по озеленению Мадагаскара.

Дизайн и графика

Здесь победили популярная игра Genshin Impact и приложение Loóna для медитации и улучшения качества сна.

Инновации

Победителями стали League of Legends: Wild Rift — эксперты компании оценили сложности переноса классической для ПК игры на мобильную платформу с сохранением увлекательного геймплея, а также профессиональное приложение NaadSadhana для музыкантов, которое помогает совершенствовать свое пение благодаря искусственному интеллекту и записывать новые композиции, где бы вы ни находились.

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