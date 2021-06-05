AnTuTu назвал самые производительные флагманы и смартфоны среднего класса мая

Команда разработчиков популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинги самых производительных Android-смартфонов среди флагманов и устройств среднего класса по итогам мая 2021 года.

Отметим, что недавно AnTuTu обновился до 9-й версии, вместе с чем немного поменялся алгоритм оценки устройств: появились дополнительные тесты GPU, а тесты CPU, памяти, хранилища и UX были переработаны.

В первую десятку топовых устройств попали только модели с процессором Snapdragon 888. Лидером рейтинга самых производительных флагманов стал смартфон Xiaomi Black Shark 4 Pro, набравший 830022 балла. На втором месте с минимальным отрывом всего в 122 балла разместился Nubia Red Magic 6 Pro, а замыкает тройку лидеров OnePlus 9 Pro.

В Топ-10 также вошли OPPO Find X3 Pro, Vivo X60 Pro +, iQOO 7, OnePlus 9, ASUS ROG Phone 5, Realme GT и Xiaomi Mi11 Ultra.

Рейтинг самых мощных Android-смартфонов среднего класса возглавил Xiaomi Mi 11 Lite 5G с результатом 530646 баллов. На втором месте находится Redmi 10X 5G, на третьем – iQOO Z3.

С четвертого по десятое место в рейтинге расположились: Huawei nova 8 Pro, Huawei nova 8, Honor 30, Honor X10, Redmi Note 9 Pro 5G, OPPO Reno5 5G и Redmi Note 9 5G.